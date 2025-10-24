Κορωπί: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την σύζυγό του

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άντρας που ξυλοκόπησε βάναυσα την 40χρονη σύζυγο του στο Κορωπί, μετά την ποινικής δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Την ίδια στιγμή η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

«Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της»

Ολοένα περισσότερα στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια για τον εφιάλτη που φέρεται να ζούσε η 40χρονη γυναίκα στο Κορωπί, στα χέρια του 50χρονου συντρόφου της, η οποία ξυλοκοπήθηκε άγρια το απόγευμα της Πέμπτης (23/10).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 50χρονος χτύπαγε τη σύντροφό του. Η γυναίκα από τη Λιθουανία, είχε πέσει ξανά θύμα βίας από εκείνον τον Ιούνιο του 2023, όταν μάλιστα απευθύνθηκε στις Αρχές και ο 50χρονος συνελήφθη. Ωστόσο, η ίδια φέρεται να απέσυρε τη μήνυσή της αργότερα.

Τη συστηματική κακοποίηση που δεχόταν η 40χρονη επιβεβαιώνει φίλη της, η οποία μίλησε στο MEGA προσθέτοντας όμως ότι η φίλη της δεν ήθελε να αποκαλύψει τα όσα βίωνε. Αναφερόμενη στο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας του 2023, η φίλη της 40χρονης δήλωσε ότι την είχε δει χτυπημένη στο νοσοκομείο.

«Την είχε κακοποιήσει και το 2023 ξανά. Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε», είπε.

«Αυτός ήξερε ότι (η γυναίκα) δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις», τόνισε.

«Στο Λαϊκό, που είχα πάει και την είχα δει, είχα δει γρατζουνιές. Και μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κατά λάθος το μωρό. Αυτά για μένα βέβαια ήταν δικαιολογίες, γιατί ήξερα ότι τα έκανε αυτός», ανέφερε η φίλη του θύματος.