Κορωπί: ΙΧ «καρφώθηκε» σε κατάστημα με ανταλλακτικά - Απανθρακωμένος βρέθηκε ο οδηγός

Ένα άτομο, αγνώστων για την ώρα στοιχείων, απανθρακώθηκε μετά από πρόσκρουση του ΙΧ αυτοκινήτου που οδηγούσε σε κατάστημα με ανταλλακτικά και εκδήλωση πυρκαγιάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Κορωπί, λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8), όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το όχημα εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» με μεγάλη ταχύτητα στο εσωτερικό του μαγαζιού. Άμεσα ξέσπασε φωτιά και χρειάστηκε η παρέμβαση 11 πυροσβεστών με 4 οχήματα μαζί με υδροφόρες από ΟΤΑ για την κατάσβεση της.

Φωτ.: flash.gr

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε απανθρακωμένο το άτομο που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του ΙΧ αυτοκινήτου.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις και προσπαθούν να ξεδιαλύνουν τι ακριβώς συνέβη, αλλά και την ταυτότητα του νεκρού ατόμου που βρήκε φρικτό θάνατο.