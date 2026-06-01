Κορτώ: «Η ελληνική οικογένεια βάλλεται από το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του...»

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας του Pride, ο μήνας που η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα διεκδικεί τα δικαιώματά της και γιορτάζει για όσα έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Τα social media έχουν κατακλυστεί και πάλι από ρατσιστικά σχόλια και υβριστικά μηνύματα προς τους συνανθρώπους μας με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, ο συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ, έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση στο Facebook.

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, απ' τις μοχθηρές φεμινίστριες, απ' το δημογραφικό (δηλαδή, απ' τις άρχηστες γυναίκες που δεν λένε να γκαστρωθούν), αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή - φταίει η κακιά η ώρα, το πελώριο πάθος του γυναικοκτόνου, ή και το θύμα, που ποιος ξέρει τι έκανε για να προκαλέσει τη σφαγή του», έγραψε χαρακτηριστικά.