Κορυδαλλός: Άγρια επίθεση σε 26χρονη - Μοτοσικλετιστής τη γρονθοκόπησε και της έκλεψε το πορτοφόλι

Άγρια επίθεση δέχτηκε μια 26χρονη γυναίκα περίπου στις 6 το πρωί της Τρίτης (16/9) στον Κορυδαλλό από άγνωστο άνδρα, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα και κατάφερε να της αρπάξει το πορτοφόλι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις οδούς Ξενοφώντος και Σουρή ενώ σύμφωνα με την καταγγελία της, ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, προσπάθησε να ληστέψει τη νεαρή. Η 26χρονη αρχικά αντιστάθηκε, ωστόσο εκείνος τη γρονθοκόπησε και τελικά της απέσπασε το πορτοφόλι.

Η 26χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Εν τέλει, ο δράστης εγκατέλειψε λίγη ώρα αργότερα τη μοτοσυκλέτα σε άλλο σημείο, με την αστυνομία να διαπιστώνει ότι ήταν κλεμμένη από τις 5 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν καταγραφές καμερών ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.