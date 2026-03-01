Οι κορυφαίες ομάδες της Bundesliga «γλυκοκοιτάζουν» τον Μουζακίτη

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ήδη απασχολήσει την Ευρώπη και κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι τον έχουν στα τεφτέρια τους.

Οι εμφανίσεις του διεθνή μέσου με την φανέλα του Ολυμπιακού τον έχουν καθιερώσει ως βασικό «γρανάζι για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και έκαναν ομάδες από την Ευρώπη να τον παρακολουθούν στενά. Μάλιστα μερικές μέρες πριν ο Νικολό Σιρά αλλά και το «tuttomercatoweb» αποκάλυψαν πως έχει μπει δυναμικά στην μάχη για την απόκτησή του η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και η Τσέλσι, με ρεπορτάζ σαιτ των μπλέ να τονίζουν πως η ομάδα του Λίαμ Ροσένιορ κινείται εντατικά για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Μουζακίτη, προσπαθώντας να προλάβει τη Γιουνάιτεντ και μια σειρά από άλλους κορυφαίους συλλόγους που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον.

Chelsea are actively pushing to sign the 18-year-old Olympiacos midfielder Christos Mouzakitis. They're trying to beat competition from Manchester United and other clubs interested in him.



This comes from reliable Chelsea-focused reporting, with Chelsea showing strong interest…

Μετά τις αγγλικές ομάδες και την Παρί, στο παιχνίδι μπήκαν και τα μεγαθήρια της Bundesliga. Σύμφωνα με το «fussballdaten» οι Μπάγερν, Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ και Λειψία έχουν κυκλώσει την περίπτωση Μουζακίτη καθώς στο πρόσωπο του 18χρονου διεθνή βλέπουν έναν μέσο που μπορεί να ανταπεξέλθει και να εξελιχθεί στην Bundesliga, και παράλληλα τονίζει πως παρά το γεγονός ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού τον χαρακτηρίζει «ανεκτίμητο», το συμβόλαιό του έως το 2029 δίνει στους «ερυθρόλευκους» ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί.

Ο «Μούζα» κοστολογείται στα 35-40 εκατ. ευρώ, με μπόνους και ρήτρες μεταπώλησης που μπορούν να εκτοξεύσουν το συνολικό πακέτο στα 45-50 εκατ. ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς πως με ένα τέτοιο ποσό ο Ολυμπιακός θα κινηθεί πολύ διαφορετικά και στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, με το δημοσίευμα να κλείνει λέγοντας πως υπάρχει ενδιαφέρον και από την Τότεναμ και την Ίντερ, ωστόσο η Bundesliga εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως ο πιθανότερος προορισμός για τον Χρήστο Μουζακίτη.