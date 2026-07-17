Κορυφαίος παίκτης της σεζόν ο Τζόλης - Η βράβευση του SofaScore πριν την Άρσεναλ

Την περασμένη σεζόν ο Χρήστος Τζόλης έκανε πράγματα και θαύματα με την φανέλα της Μπρίζ και η αυτή η τρομερή χρονιά τον οδήγησε στην μεγάλη μεταγραφή του στην Άρσεναλ.

Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός έσπασε όλα τα κοντέρ με την βέλγικη ομάδα στις εγχώριες διοργανώσεις αλλά και στο Champions League και βάσει της γνωστής ιστοσελίδας στατιστικών SofaScore είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Εκεί ο Τζόλης σε 36 συμμετοχές έβαλε 17 γκολ και μοίρασε 26(!) ασίστ, ενώ συνολικά είχες 17,40 xGoals, 15,94 xAssists, 3,8 πάσες-κλειδιά ανά παιχνίδι, 51% επιτυχημένες ντρίπλες και μέσο όρο απόδοσης 7,71.

Έτσι εξηγούνται με νούμερα όλα αυτά που έκανε στους αγωνιστικούς χώρους και ανάγκασαν την Άρσεναλ να δαπανήσει 40.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της.