Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων - Πάνω από 50.000 αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής

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Κορυφώνεται η καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων, με τα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο με προορισμό τα ελληνικά νησιά, ενώ η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της αναχώρησης των εκδρομέων, ενώ συνιστά στους επιβάτες να προσέρχονται στις αποβάθρες αρκετή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση των πλοίων, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις λόγω του αυξημένου φόρτου.

Πάνω από 50.000 αναχωρήσεις σε μία ημέρα

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 113 απόπλοι από τα τέσσερα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με 50.917 επιβάτες να ταξιδεύουν προς νησιωτικούς προορισμούς.

Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελέστηκαν 22 δρομολόγια, μεταφέροντας 24.545 επιβάτες, καθώς και 4.054 Ι.Χ. οχήματα, 706 φορτηγά και 720 δίκυκλα.

Στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 60 δρομολόγια, με 10.079 επιβάτες, 1.161 Ι.Χ., 50 φορτηγά και 356 δίκυκλα.

Από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν 19 δρομολόγια, με 12.019 επιβάτες, 2.571 Ι.Χ., 101 φορτηγά και 301 δίκυκλα, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 12 αναχωρήσεις πλοίων, μεταφέροντας 4.274 επιβάτες, 1.127 Ι.Χ., 40 φορτηγά και 99 δίκυκλα.

Οι εκτιμήσεις για το Σαββατοκύριακο

Με βάση τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το Λιμενικό Σώμα, η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση.

Για το Σάββατο 25 Ιουλίου εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν συνολικά 36.904 επιβάτες από τα τέσσερα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια με περίπου 22.759 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται 26 δρομολόγια (τέσσερα με υδροπτέρυγα και 22 με επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία), τα οποία αναμένεται να εξυπηρετήσουν περίπου 3.430 επιβάτες.

Από τη Ραφήνα θα πραγματοποιηθούν 14 δρομολόγια με περίπου 8.000 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί επτά δρομολόγια, με εκτιμώμενη κίνηση 2.715 επιβατών.

Για την Κυριακή 26 Ιουλίου, οι προκρατήσεις δείχνουν ότι αναμένεται να ταξιδέψουν συνολικά 25.361 επιβάτες.

Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια, με περίπου 16.292 επιβάτες, ενώ στον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 28 δρομολόγια (τέσσερα με υδροπτέρυγα και 24 με συμβατικά πλοία), εξυπηρετώντας συνολικά 2.149 επιβάτες.

Παράλληλα, από τη Ραφήνα θα εκτελεστούν 14 δρομολόγια με 4.829 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο 13 δρομολόγια, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 2.091 ατόμων.

Η κορύφωση της θερινής εξόδου αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αδειούχων που εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.