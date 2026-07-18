Κορυφώνεται η έξοδος του καλοκαιριού - «Βουλιάζουν» από κόσμο Πειραιάς, Ραφήνα και Λαύριο

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Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται η θερινή έξοδος των εκδρομέων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν το Σαββατοκύριακο από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, περισσότεροι από 70.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν το διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Η επιβατική κίνηση του Σαββάτου

Για σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά προς τη νησιωτική Ελλάδα, με 19.140 επιβάτες.

Παράλληλα, για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 54 δρομολόγια – εκ των οποίων 29 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 25 με επιβατηγά-οχηματαγωγά – εξυπηρετώντας συνολικά 7.843 επιβάτες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια με 7.095 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν 7 δρομολόγια, μεταφέροντας 2.389 ταξιδιώτες.

Αυξημένη κίνηση και την Κυριακή

Η έξοδος των εκδρομέων αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς και την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια προς τα νησιά, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 20.980 ατόμων.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 56 δρομολόγια – 29 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 27 με επιβατηγά-οχηματαγωγά – μεταφέροντας συνολικά 6.261 επιβάτες.

Την ίδια ημέρα, από τη Ραφήνα θα αναχωρήσουν 14 πλοία με 4.888 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 13 δρομολόγια, με 2.241 ταξιδιώτες.