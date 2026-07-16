Κως: Συνελήφθη 30χρονος μετά από καταγγελία για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και γενετήσιες πράξεις

Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Κω, έπειτα από καταγγελία σε βάρος του για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 30χρονος εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικη.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, σε βάρος του υποβλήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία προέβη σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για τα αδικήματα που ερευνώνται και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία από τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.