Κως: Τουρίστρια κατήγγειλε υπάλληλο ξενοδοχείου για βιασμό - Συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα

Τον βιασμό της από 42χρονο αλλοδαπό υπάλληλο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Κω, κατήγγειλε 45χρονη Βρετανίδα τουρίστρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Ροδιακή, η Αγγλίδα δήλωσε στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, όπου έκανε την καταγγελία, ότι όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, μέσα στο δωμάτιό της.



Η κοπέλα ισχυρίζεται πως βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ο 42χρονος από τη Νιγηρία εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και συνευρέθηκε ερωτικά μαζί της.



Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, μετά από έρευνα που διενήργησαν, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 42χρονο Νιγηριανό, ο οποίος κρατείται για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.