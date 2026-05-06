Κοσιώνη: Φεύγει από τον ΣΚΑΪ ακόμα και χωρίς άλλη πρόταση - Φλυτζάνη: Περιμένει το ΟΚ για το κεντρικό

Το θρίλερ στο κανάλι του Νέου Φαλήρου συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, όπως όλα δείχνουν, και τα επόμενα 24ωρα μέχρι τουλάχιστον την Παρασκευή για να δούμε εάν τελικά η Σία Κοσιώνη θα πει αντίο στους τηλεθεατές μετά από 20 χρόνια καθημερινής παρουσίας στα δελτία ειδήσεων… Καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν πως η δημοσιογράφος έχει πάρει τις αποφάσεις και θα φύγει ακόμη και χωρίς να έχει κάποια νέα επαγγελματική πρόταση!

Ήταν στραβό το… κλίμα

Τα νεύρα όλων στον ΣΚΑΪ είναι στα… κάγκελα καθώς οι φήμες και τα σενάρια περί παραίτησης της Κοσιώνη, αλλά και η πιθανή αντικατάστασή της από τη Λένα Φλυτζάνη έχουν κάνει την κατάσταση έκρυθμη και όλοι περιμένουν με αγωνία να δουν την όποια εξέλιξη πριν πάρουν θέση.

Η σχέση της Σίας με τον ΣΚΑΪ είχε αρχίσει να στραβώνει το τελευταίο διάστημα. Δεν ήταν μόνο το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη «17 Νοέμβρη», ή το χαμηλό lead in που έπαιρνε τις τελευταίες σεζόν το δελτίο από το ψυχαγωγικό πρόγραμμα που παιζόταν πριν από το δελτίο, ήταν και η γενικότερη αλλαγή στη στρατηγική του σταθμού που είχε ψυχράνει τις σχέσεις της δημοσιογράφου με το κανάλι. Μια κάποια εξομάλυνση των σχέσεων πήγε να γίνει την περίοδο που η Σία ήταν άρρωστη στο νοσοκομείο με πνευμονιόκοκκο, αλλά και με την επιστροφή της.

Πριν ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα, η παραίτηση του διευθυντή ειδήσεων Βασίλη Παπαδρόσου, αλλά και το γενικότερο «στραβό» κλίμα που υπήρχε στο παρασκήνιο ανάμεσα στους ανθρώπους της ενημέρωσης και σε άτομα της διοίκησης πυροδότησε εκ νέου τις εξελίξεις. Κι ενώ όλοι τώρα περιμένουν να δουν τι θα συμβεί, η Λένα Φλυτζάνη άρχισε να ξεσκονίζει τις γόβες της για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Βέβαια αυτό δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα, αλλά το φθινόπωρο με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Μέχρι τότε, η Χριστίνα Βίδου θα καλύψει το κενό της Κοσιώνη τις καθημερινές, ενώ τα κεντρικά δελτία του ΣΚ περνούν στον Μάρκο Δεϊμέζη.

Την ίδια στιγμή, όπως είναι αναμενόμενο, η αγωνία για τις εξελίξεις έχει μεταφερθεί και στην αίθουσα σύνταξης. Φυσικά οι δημοσιογράφοι δεν έχουν χωριστεί σε... Κοσιωνικούς και... Φλυτζανικούς, όμως όλη αυτή η αβεβαιότητα τους επηρεάζει και μάλιστα πολύ.

Η επόμενη μέρα

Η περιπέτεια με την υγεία της έχει κάνει πια τη Σία Κοσιώνη να θέλει τα πράγματα να είναι ξεκαθάρα είτε σε επαγγελματικό, είτε σε προσωπικό επίπεδο. Θέλει να μιλάει, να διαφωνεί, να προχωράει, να εξελίσσεται, να μην ανέχεται πράγματα που τη μειώνουν ως επαγγελματία!

Για τον λόγο αυτό, άτομα από το περιβάλλον της ξεκαθαρίζουν πως η δημοσιογράφος έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις της και θα φύγει από τον ΣΚΑΪ ακόμη και χωρίς να ξέρει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Ακούστηκε πως έχει κάνει κάποιες πρώτες επαφές με την ΕΡΤ και μάλιστα με διπλή πρόταση για δελτίο και εκπομπή. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η Κοσιώνη όντως έκανε ένα ραντεβού με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο, επειδή του συνδέει φιλία. Άλλωστε τότε δεν είχε προκύψει θέμα παραίτησης από τον ΣΚΑΪ. Πάντως πήγες από την ΕΡΤ ξεκαθαρίζουν πως παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου παραμένει -τουλάχιστον- μέχρι το 2027 ο Απόστολος Μαγγηριάδης. Επιπλέον το σενάριο που θέλει μετακίνηση και του Βασίλη Παπαδρόσου στην ΕΡΤ, μοιάζει επίσης να μην ευσταθεί, καθώς το οργανόγραμμα της ΕΡΤ δεν παρέχει την άνεση να δημιουργούνται νέες θέσεις, κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει κατά κόρον στην ιδιωτική τηλεόραση. Ακούστηκε επίσης πως MEGA και ΑΝΤ1 θα εξέταζαν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της, ωστόσο είναι ακόμη πολύ νωρίς να μιλήσουμε για κάτι σίγουρο.

Το γεγονός πάντως είναι πως η Κοσιώνη είναι ένα brand name στον χώρο της ενημέρωσης και -αν μη τι άλλο- θα έχει πάνω από μία προτάσεις για να διαλέξει…