Η εικόνα έμοιαζε σχεδόν κινηματογραφική: ένας Έλληνας τραπεζίτης, που μέχρι πριν από λίγο καιρό κινούνταν με ισχύ και επιρροή στην οικονομική και μιντιακή ζωή της χώρας, φτάνει με ιδιωτικό αεροσκάφος στη Μασαχουσέτη. Οι αμερικανικές αρχές τον περιμένουν. Ο Γιώργος Κοσκωτάς, πρωταγωνιστής ενός από τα μεγαλύτερα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης, έχει πλέον περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από τη Δικαιοσύνη.

Στις 23 Νοεμβρίου 1988 έφτασε στο αεροδρόμιο Hanscom Field, στο Μπέντφορντ της Μασαχουσέτης, προερχόμενος από τη Βραζιλία. Πράκτορες του FBI τον συνάντησαν και παρέμειναν μαζί του στο ξενοδοχείο. Η επίσημη σύλληψή του καταγράφηκε την επόμενη ημέρα, στις 24 Νοεμβρίου, όπως προκύπτει από τα αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και τα δημοσιεύματα της εποχής.



Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου. Στην Ελλάδα, όμως, η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει πολιτικό σεισμό.

Από την Τράπεζα Κρήτης στην κορυφή της επικαιρότητας

Ο Γιώργος Κοσκωτάς είχε καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσει ισχυρή θέση στον τραπεζικό και εκδοτικό χώρο. Βρισκόταν στο τιμόνι της Τράπεζας Κρήτης, ενώ παράλληλα είχε δημιουργήσει έναν σημαντικό μιντιακό όμιλο, με εφημερίδες, περιοδικά και ραδιοφωνικό σταθμό.

Η εικόνα του ισχυρού επιχειρηματία άρχισε να καταρρέει όταν ήρθαν στο φως καταγγελίες για σοβαρές οικονομικές παρατυπίες στην τράπεζα. Οι κατηγορίες αφορούσαν υπεξαίρεση χρημάτων και πλαστογραφία, ενώ οι έρευνες άρχισαν να αποκαλύπτουν το μέγεθος της υπόθεσης.

Στις 20 Οκτωβρίου 1988 ο Κοσκωτάς παραπέμφθηκε με πέντε κατηγορίες για πλαστογραφία και υπεξαίρεση. Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν δημοσιεύματα συνέδεσαν τη χρηματοδότηση του εκδοτικού του ομίλου με χρήματα της τράπεζας.



Το ποσό που αποδιδόταν στην υπεξαίρεση ήταν τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής. Σε μεταγενέστερο έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται αναφορά σε 280 εκατομμύρια δολάρια, για τα οποία εκδόθηκε προσωρινό ένταλμα σύλληψης στις ΗΠΑ.

Η απόδραση με ιδιωτικό τζετ

Στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ είχε ήδη επιβληθεί στον Κοσκωτά απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εκείνος κατάφερε να εξαφανιστεί από την Ελλάδα. Η διαφυγή του, στις 6 Νοεμβρίου, προκάλεσε τεράστια ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας άνθρωπος που τελούσε υπό αστυνομική επιτήρηση κατάφερε να φύγει.

Οι πληροφορίες για το πώς εγκατέλειψε τη χώρα ήταν αντικρουόμενες. Αμερικανικά δημοσιεύματα της εποχής αναφέρονταν σε πιθανή διαφυγή με ιδιωτικό σκάφος, ενώ στη συνέχεια και οι ελληνικές αρχές έκαναν λόγο για ιδιωτικό αεροσκάφος. Το βέβαιο ήταν ότι ο άνθρωπος που αναζητούσε η ελληνική Δικαιοσύνη είχε βγει από τη χώρα, παρά τα μέτρα που είχαν ληφθεί.



Η πολιτική ζημιά ήταν άμεση. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Τάσος Σεχιώτης υπέβαλε την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την αποτυχία της αστυνομικής επιτήρησης. Ακολούθησαν νέες παραιτήσεις και κυβερνητικός ανασχηματισμός, ενώ η αντιπολίτευση ζητούσε την παραίτηση της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου.

Οι καταγγελίες για πιθανές διασυνδέσεις του Κοσκωτά με κυβερνητικά στελέχη έδιναν καθημερινά νέα τροφή στην πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απέρριπτε τις κατηγορίες, όμως το ερώτημα για το ποιοι γνώριζαν, ποιοι είχαν ωφεληθεί και πώς είχε καταστεί δυνατή η διαφυγή του τραπεζίτη παρέμενε στο επίκεντρο.

Η σύλληψη στις ΗΠΑ και η υπόθεση που δεν έκλεισε στο αεροδρόμιο

Η άφιξη του Κοσκωτά στη Μασαχουσέτη δεν έβαλε τέλος στην υπόθεση. Αντίθετα, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά με επίκεντρο τις αμερικανικές δικαστικές αρχές και το αίτημα έκδοσής του στην Ελλάδα.

Το FBI τον συνέλαβε στις 24 Νοεμβρίου, στις 2:45 τα ξημερώματα, στο δημοτικό αεροδρόμιο του Μπέντφορντ, κοντά στη Βοστώνη. Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την έκδοσή του, ενώ η υπόθεση είχε ήδη μετατραπεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα.

Η έκδοση θα πραγματοποιούνταν περίπου δυόμισι χρόνια αργότερα. Την 1η Ιουνίου 1991 ο Κοσκωτάς επέστρεψε στην Ελλάδα και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι κατηγορίες στον Ανδρέα Παπανδρέου, το Ειδικό δικαστήριο και η ετυμηγορία

Η υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης σύντομα μετατράπηκε σε πολιτική κρίση. Οι καταγγελίες δεν αφορούσαν πλέον μόνο τις οικονομικές δραστηριότητες του Κοσκωτά, αλλά και πιθανές σχέσεις του με κυβερνητικά στελέχη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος κατηγορήθηκε για ηθική αυτουργία σε απιστία και παθητική δωροδοκία. Οι καταγγελίες περί χρηματισμού του συνδέθηκαν με την περίφημη «υπόθεση Πάμπερς», σύμφωνα με την οποία χρήματα φέρεται να διακινούνταν μέσα σε κουτιά από πάνες. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο δεν τεκμηριώθηκαν δικαστικά.

Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης ενεπλάκησαν επίσης ο Μένιος Κουτσόγιωργας, ο Δημήτρης Τσοβόλας, ο Γιώργος Πέτσος και ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης.

Η Βουλή αποφάσισε τον Σεπτέμβριο του 1989 την παραπομπή τους στο Ειδικό Δικαστήριο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τις εκλογές του Ιουνίου του ίδιου έτους και τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας και του Ενιαίου Συνασπισμού, με βασικό πολιτικό σύνθημα την «κάθαρση» ενώ, η περίοδος αυτή έμεινε στην πολιτική ιστορία ως «βρώμικο ’89».

Η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο ξεκίνησε στις 11 Μαρτίου 1991, υπό την προεδρία του προέδρου του Αρείου Πάγου Βασίλη Κόκκινου. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα δικαστικά γεγονότα της Μεταπολίτευσης.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 142 συνεδριάσεις και κατέθεσαν 109 μάρτυρες. Ήταν η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα δίκη στην Ελλάδα που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση.

Το Ειδικό Δικαστήριο ολοκλήρωσε τη διαδικασία τον Ιανουάριο του 1992. Η απόφαση για τον Ανδρέα Παπανδρέου υπήρξε οριακή ως προς την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε απιστία: αθωώθηκε με ψήφους 7-6. Αθωώθηκε επίσης από τις κατηγορίες της παθητικής δωροδοκίας και της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Ο Δημήτρης Τσοβόλας κρίθηκε ένοχος για απιστία περί την υπηρεσία και παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, σχετικά με ρυθμίσεις χρεών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών, εξαγοράσιμη, καθώς και τριετής στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Ο Γιώργος Πέτσος κρίθηκε ένοχος για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα μηνών με διετή αναστολή, καθώς και σε διετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Για άλλες κατηγορίες απαλλάχθηκε.



Ο Κοσκωτάς, που αποτελούσε το κεντρικό πρόσωπο του οικονομικού σκανδάλου, καταδικάστηκε σε 25ετή κάθειρξη. Παρέμεινε κρατούμενος για αρκετά χρόνια και αποφυλακίστηκε στις 16 Μαρτίου 2001, έχοντας εκτίσει τα τρία πέμπτα της ποινής του.

Η υπόθεση Κοσκωτά δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για το οικονομικό της σκέλος. Έφερε στο προσκήνιο τη σχέση χρήματος, πολιτικής και μέσων ενημέρωσης, προκάλεσε σφοδρή κοινοβουλευτική αντιπαράθεση και σημάδεψε την πολιτική ζωή της χώρας για χρόνια.

Πηγές: justice.gov, washingtonpost, hallapproved.com