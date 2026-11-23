Επίθεση στον Χάρη Δούκα για την κατάσταση της καθαριότητας στην Αθήνα εξαπέλυσε ο τέως δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα βρόμικη πόλη και χαρακτηρίζοντας τον διάδοχό του «part time» δήμαρχο.

Μιλώντας στο Action24, ο Κώστας Μπακογιάννης άσκησε έντονη κριτική στη σημερινή δημοτική αρχή, υποστηρίζοντας ότι η καθημερινότητα των κατοίκων έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς, όπως ανέφερε, ο Χάρης Δούκας επικεντρώνεται περισσότερο στις πολιτικές εξελίξεις και στο ΠΑΣΟΚ.

«Είναι πάρα πολύ βρόμικη πόλη η Αθήνα. Εξαιρετικά βρόμικη πόλη η Αθήνα. Κολλάνε τα παπούτσια πάνω στον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Με την καθαριότητα θα ασχοληθεί ο δήμαρχος; Δεν μπορεί πάντα να ρίχνουμε την μπάλα στην κερκίδα».

«Ένας δήμαρχος που να ξυπνά και να κοιμάται με την πόλη στο μυαλό του»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου τον Δήμο Αθηναίων στις εκλογές του 2028, ο Κώστας Μπακογιάννης δεν έδωσε σαφή απάντηση. Δήλωσε, ωστόσο, «συνειδητά αφοσιωμένος» στην πρωτεύουσα, τονίζοντας ότι έχει επιλέξει να συνδέσει τη ζωή του με την πόλη.

«Όταν έρθει η ώρα θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «Θεωρώ ότι της Αθήνας της αξίζει και της πρέπει ένας δήμαρχος που να ξυπνάει το πρωί με την πόλη στο μυαλό του και να κοιμάται το βράδυ με την πόλη στο μυαλό του».