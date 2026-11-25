Ο καταζητούμενος Κώστας Διαμαντής, ο ομογενής πρώην αξιωματούχος του Κονέκτικατ που αναζητεί το FBI, εμφανίζεται σε βίντεο να μαζεύει ελιές κάπου στην Ελλάδα. Δεν είναι γνωστό σε ποιο σημείο. Ο 70χρονος είχε καταδικαστεί στις ΗΠΑ για δωροδοκία και εκβιασμό και έφυγε για την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την ακροαματική διαδικασία για την ποινή του.

Ο καταζητούμενος από το FBI δεν ανέβασε ο ίδιος το βίντεο. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, το έστειλε στη Σούζαν Ραφ, επικεφαλής πολιτική συντάκτρια του WFSB, τοπικού τηλεοπτικού δικτύου του Κονέκτικατ στις ΗΠΑ. Το δίκτυο το πρόβαλε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

«Αυτός είναι ο τρόπος να βγάζει το ψωμί του»



Σύμφωνα με τη Ραφ, ο Διαμαντής μαζεύει ελιές για να ζήσει, αφού έχει μείνει χωρίς σπίτι, χωρίς κοινωνική ασφάλιση και χωρίς σύνταξη. «Όπως λέει, αυτός είναι ο τρόπος να βγάζει το ψωμί του, με χειρωνακτική εργασία», αναφέρει η δημοσιογράφος.

Ζητά χάρη από τον Τραμπ για να επιστρέψει



Σύμφωνα με τη Σούζαν Ραφ, ο Διαμαντής επιθυμεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ για να δει την οικογένειά του. Ωστόσο, δεν προτίθεται να το κάνει εάν δεν εξασφαλίσει χάρη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή κάποια συμφωνία με τις ομοσπονδιακές Αρχές.

Την ίδια ώρα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζητούν να καταθέσουν οι κόρες του κι ένας πρώην συνάδελφός του, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των αμερικανικών Αρχών για τον επαναπατρισμό του.