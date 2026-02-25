Κώστας Δόξας: Εκτός «J2US» μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία

Δεν πέρασαν λίγες ώρες από την ανακοίνωση της απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που έκρινε ένοχο τον Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία και το OPEN έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία κάνει γνωστό πως ο τραγουδιστής απομακρύνεται από το τάλεντ σόου. «Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του «JUST THE 2 OF US» δεν θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας», αναφέρει χαρακτηριστικά το δελτίο τύπου που βάζει τέλος στη συνεργασία του καλλιτέχνη με το σόου. Υπενθυμίζουμε πως ο Δόξας διαγωνιζόταν στο «J2US» με τη δημοσιογράφο Μαίρη Αργυριάδου.

Νέο ραντεβού στα δικαστήρια

Η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα, Μαρία Δεληθανάση, είχε υποβάλει το 2021 μήνυση για ξυλοδαρμό και χρειάστηκαν 5 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην τελική ετυμηγορία. Ο τραγουδιστής λοιπόν κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Ο καλλιτέχνης μέσω των δικηγόρων του άσκησε έφεση κατά της απόφασης ειδάλλως θα έπρεπε να εκτίσει τους 4 μήνες της φυλάκισης.

Σε δηλώσεις της στο «Πρωινό», η Δεληθανάση αποκάλυψε πως μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Δόξας δεν της ζήτησε ούτε μία συγγνώμη. «Θα ήθελα να ακούσω μία συγγνώμη, θα ήθελα να δω κάποια δείγματα πραγματικής μεταμέλειας, με την έννοια ότι όντως έχουμε ένα παιδί, δηλαδή οι ζωές μας κατά κάποιο τρόπο είναι δεμένες. Μία ειλικρινή συγγνώμη δεν άκουσα. Ήδη είχαμε ένα τηλεφώνημα μετά την απόφαση που μιλήσαμε για κάποια θέματα του παιδιού. Δεν μου ζήτησε συγγνώμη σε αυτό το τηλεφώνημα».