Κώστας Δόξας: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία - Μαρία Δεληθανάση: «Δεν μου ζήτησε καν συγγνώμη»

Το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία (η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση είχε υποβάλει μήνυση το 2021 για ξυλοδαρμό) και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Ο καλλιτέχνης μέσω των δικηγόρων του άσκησε έφεση κατά της απόφασης ειδάλλως θα έπρεπε να εκτίσει τους 4 μήνες της φυλάκισης.

Η Δεληθανάση μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» για την απόφαση λέγοντας πως δεν νιώθει χαρά, αλλά δικαίωση. «Προφανώς δεν μιλάμε για χαρά. Δηλαδή η χαρά στη ζωή αντλείται από άλλα πράγματα. Μιλάμε όμως για μία δικαίωση, μετά από έναν πολυετή αγώνα στα δικαστήρια, και όχι μόνο στα δικαστήρια. Διότι ο πόλεμος που δέχομαι έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Δέχομαι έναν πόλεμο και μέσω των ΜΜΕ, δηλαδή μέσω διαρκών ψευδών δημοσιευμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι κατακλυσμένο το διαδίκτυο από τίτλους δημοσιευμάτων που γράφουν ότι έχω χάσει όλα τα δικαστήρια, ότι εγώ τον έδερνα, ότι είμαι ανάξια μητέρα… Έχω κρατήσει μία πολύ σοβαρή στάση και ο λόγος που το έκανα αυτό ήταν απλά γιατί έκανα μία σοβαρή καταγγελία.

Το θέμα ήταν η ενδοοικογενειακή βία και παρέμεινα προσηλωμένη στο να αποδείξω την αλήθεια γύρω από αυτό το σοβαρό ζήτημα. Δεν ήθελα άλλες προεκτάσεις, δεν ήθελα να γίνει αποπροσανατολισμός. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν βγαίνω και δεν μιλάω όλα αυτά τα χρόνια και δέχομαι σιωπηρά όλες αυτές τις κατηγορίες, όλα αυτά τα ψεύδη. Και για εμένα η χθεσινή απόφαση λειτουργεί λυτρωτικά, ως έναν βαθμό λυτρωτικά».

«Δεν κυνήγησα ποτέ ούτε χρήματα, ούτε δημοσιότητα»

«Χρήματα δεν κυνήγησα ποτέ, ούτε δημοσιότητα. Για όλα αυτά που έχω κατηγορηθεί, ότι χτυπήθηκα μόνη μου ή έκανα μακιγιάζ για να γίνω influencer κλπ, αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει τελικά τίποτα. Και η στάση μου η ίδια νομίζω το αποδεικνύει. Και πολλές φορές κρατήθηκα με νύχια και με δόντια για να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Το έκανα όμως γιατί έχω αξιοπρέπεια. Έχω κι ένα παιδί που είναι προφανώς το σημαντικότερο».

«Μία ειλικρινή συγγνώμη δεν άκουσα»

«Θα ήθελα να ακούσω μία συγγνώμη, θα ήθελα να δω κάποια δείγματα πραγματικής μεταμέλειας, με την έννοια ότι όντως έχουμε ένα παιδί, δηλαδή οι ζωές μας κατά κάποιο τρόπο είναι δεμένες. Μία ειλικρινή συγγνώμη δεν άκουσα. Ήδη είχαμε ένα τηλεφώνημα μετά την απόφαση που μιλήσαμε για κάποια θέματα του παιδιού, για ό,τι προκύψει. Αυτό θεωρώ ότι το έχω διαχωρίσει, ειδικά εγώ. Δεν μου ζήτησε συγγνώμη σε αυτό το τηλεφώνημα».