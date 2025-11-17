Κώστας Δόξας: Σήμερα η δίκη για τη μήνυση της πρώην συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία

Μετά από τέσσερα χρόνια και δύο αναβολές, εκδικάζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Θεσσαλονίκης η μήνυση που έχει καταθέσει η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα κατηγορώντας τον για ενδοοικογενειακή βία.

Τον Νοέμβριο του 2023 οι ισχυρισμοί της Μαρίας Δεληθανάση είχαν απορριφθεί και ο τραγουδιστής είχε δικαιωθεί και είχε λάβει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμηση. Η σημερινή διαδικασία αφορά την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αδύναμου προσώπου, μια κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει ο Κώστας Δόξας.

Ο γνωστός τραγουδιστής έφτασε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τον αδερφό του Άκη Δείξιμο, ο οποίος αποτελεί μάρτυρα υπεράσπισης σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες. Η πλευρά της πρώην συζύγου του έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις μάρτυρες υπεράσπισης.

«Μέλημά μου είναι μόνο το παιδί»

Ο δικηγόρος του Δόξα, Σπύρος Δημητρίου μίλησε στη “Super Κατερίνα” για το εν λόγω περιστατικό. «Είναι ένα από τα 30 δικαστήρια που, δυστυχώς, συνεχίζουν να διενεργούνται ανάμεσά τους, κάτι το οποίο με λυπεί πάρα πολύ. Αντί να δοθεί μια ειρηνική λύση προς όφελος του παιδιού, συνεχίζουμε και διαιωνίζουμε καταστάσεις οι οποίες, κατά την άποψή μου, δεν έχουν ούτε νομική βασιμότητα, αλλά ούτε και ουσιαστική επίδραση στη ζωή του παιδιού.

Εμένα το μέλημά μου είναι μόνο το παιδί. Κρίμα ένα ζευγάρι με ένα τόσο χαριτωμένο παιδάκι, το οποίο το αγαπούν και οι δύο, να συνεχίζει να βρίσκεται στα δικαστήρια. Ο κύριος Δόξας θα σταθεί σε αυτά που διαπίστωσε το νοσοκομείο στο οποίο προσέφυγε η κυρία μηνύτρια».

«Μετά από τόσα χρόνια περιμένω να δικαιωθώ»

Η Μαρία Δεληθανάση μίλησε στην εκπομπή “Buongiorno” για την εξέλιξη της δικαστικής αυτής διαμάχης. «Θα αποδειχθεί στην αίθουσα τι είναι αλήθεια. Το μόνο που θέλω να πω είναι ένα μήνυμα που έλαβα από κάποια κοπέλα, ένα μήνυμα συμπαράστασης που μου γράφει τα εξής λόγια: “Καλή τύχη από τα βάθη της καρδιάς μου, από όλες όσες φοβηθήκαμε και δεν το καταγγείλαμε”.

Έχω λάβει 19 μηνύσεις και 15 αγωγές μόνο εγώ και αρκετές οι μάρτυρές μου και όσοι με στηρίζουν. Είναι μια τακτική καταχρηστική. Μετά από τόσα χρόνια περιμένω να δικαιωθώ. Με το παιδί η σχέση είναι καλή, φροντίζω εγώ γι’ αυτό, εγώ που δεν το εκθέτω στα κανάλια, που δεν στέλνω τις φωτογραφίες στους δημοσιογράφους και που φροντίζω να έχω κλειστή την τηλεόραση στο σπίτι. Το παιδί πλέον είναι μεγάλο και καταλαβαίνει πολλά».

«Η κοινωνία μας δεν ανέχεται τέτοια συμπεριφορά»

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος της Δεληθανάση, Αθανάσιος Διαλυνάς: «Η στάση μας είναι να πούμε την αλήθεια και να προστατεύσουμε μια γυναίκα και άλλες γυναίκες που έχουν υποστεί το ίδιο. Η δίκη σήμερα δεν έχει να κάνει μόνο με την κυρία Δεληθανάση. Έχει να κάνει με μία συμπεριφορά που η έννομη μας τάξη και η κοινωνία μας δεν την ανέχεται πάλι. Θέλουμε να αποδείξουμε τι πραγματικά έχει συμβεί, να αντικρούσουμε αυτά που έχουν πει οι αντίδικοι και να βγει μια απόφαση που να απονείμει δικαιοσύνη όπως πρέπει».