Κώστας Φαλελάκης: «Ήθελα πάντα ένα παιδί όμως ο Μηνάς δεν μπορούσε να το διαχειριστεί και το σεβάστηκα»

Ο Κώστας Φαλελάκης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast @Star» και μίλησε για την προσωπική του ζωή και την πιθανότητα να δημιουργήσει την δική του οικογένεια. Αναφέρθηκε όμως και στο γεγονός ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζουν επειδή είναι ο πιο γνωστός στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

«Δεν μου έχουν βάλει καμία ταμπέλα. Αναγνωρίζω ότι είμαι πιο γνωστός ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Το δέχομαι και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Το αγαπώ» εξήγησε.

Όπως αποκάλυψε είναι σε σχέση τα τελευταία τέσσερα χρόνια και συμπλήρωσε: «Ήθελα πάντα ένα παιδί. Ο Μηνάς όμως δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό, το σεβάστηκα και δεν έγινε.

Μια απώλεια που μου έχει στοιχίσει πάρα πολύ είναι η δική του. Μετά από δέκα χρόνια κατάφερα να μετατρέψω σε φως ό,τι εν πρώτοις φαινόταν για σκοτάδι. Βλέπω τις επαναλήψεις των σειρών που έχει παίξει για να τον θαυμάσω άλλη μια φορά».