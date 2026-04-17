Κώστας Φιλίππογλου: «Υπάρχουν εποχές που η ηλιθιότητα αυξάνεται, διανύουμε μια τέτοια εποχή»

Ο Κώστας Φιλίππογλου ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για το πόσο ηλίθια είναι η ανθρωπότητα σήμερα. «Αν κοιτάξουμε τον πλανήτη συμβαίνουν φρικτά πράγματα και θα συμβαίνουν με την ηλιθιότητα της ανθρωπότητας. Αλλά δεν μπορείς να μην σκεφτείς ότι μόνο με αισιοδοξία μπορείς να προχωρήσεις. Έχει εποχές που η ηλιθιότητα αυξάνεται και νομίζω διανύουμε τέτοια εποχή! Μας έχει κάνει τώρα τελευταία η τεχνολογία και το ότι πολλοί έχουμε σταματήσει να διαβάζουμε, όσοι διάβαζαν.

Νομίζω ότι είναι μια μεταβατική περίοδος! Φοβάμαι μην μας κάνει το ΑΙ ακόμα πιο ηλίθιους! Πιάνω όμως κουβέντα με το ΑΙ, κυρίως για ιατρικά θέματα. Φυσικά εννοείται ότι πρέπει να πηγαίνουμε στους γιατρούς. Το ρωτάω για διάφορα θέματα και το πιάνω που κάνει λάθη! Μην το πιστεύετε. Εντάξει, είναι ένα εργαλείο που εξελίσσεται τώρα με τα καλά του και τα κακά του, το θέμα είναι να μην μας κάνει λίγο πιο άβουλους από τι είμαστε».

Ρόλοι στην πραγματική ζωή

«Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα έχω παίξει κάποιον ρόλο στην πραγματική ζωή για να κερδίσω κάτι, αλλά δεν το κάνω πια. Έχω κάνει τον καημένο που δεν προλαβαίνω, για να κερδίσω στην ουρά. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Νομίζω, αρκετοί ηθοποιοί πρέπει να το έχουμε κάνει. Καταρχήν, το κάνουν όλοι οι άνθρωποι!

Επίσης, παίζω και τον τύπο: είμαι πολύ καλά, παλιά το έκανα δηλαδή. Τώρα έχω παρατηρήσει το εξής: αν έχω ξυπνήσει κάπως άσχημα, λέω όχι, δεν θα το αφήσω και κάνω λίγο stretching και ξαφνικά φέρνω το σώμα μου σε μια θέση καλής διάθεσης και τα πηγαίνω καλά. Είναι το αντίστροφο δηλαδή. Με το σώμα σου υποδύεσαι ότι είναι καλά τα πράγματα και γίνεσαι καλά».