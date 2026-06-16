LIFE Showbiz

Κώστας Φραγκολιάς για το φλερτ με την Βυτινάρος: «Υπήρξαν μηνύματα, αλλά με άφησε στο διαβάστηκε»

Ύστερα από οκτώ ολόκληρα χρόνια κοιν΄ής πορείας, ο Κώστας Φραγκολιάς και η Δώρα Πατσιώτη τράβηξαν χωριστούς δρόμους και ο παρουσιαστής είναι έτοιμος να αλλάξει σελίδα στην προσωπική του ζωή.

φωτογραφία Κώστα Φραγκολιά NDP
φωτογραφία Κώστα Φραγκολιά NDP
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

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Προξενιό με την Μαίρη Βυτινάρος είχε προσπαθήσει να κάνει στον φίλο της Κώστα Φραγκολιά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή όμως δεν ευοδώθηκε όπως παραδέχθηκε ο συνεργάτης της παρουσιάστριας.

«Δεν πέτυχε… Υπήρξαν μηνύματα, αλλά με άφησε στο διαβάστηκε… Καταλαβαίνεις από τα μηνύματα αν κάτι προχωράει ή όχι. Ήμασταν κουλ και θέλαμε να δούμε τι κοινά έχουμε. Εγώ έχω και μικρά κολλήματα. Δε θα έκανα κάτι με μία γυναίκα που μένει πολύ μακριά από εμένα μέσα στην Αττική. Δε μπορώ. Μεγαλώνουμε και παραξενεύουμε» εξομολογήθηκε.

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