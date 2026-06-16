Κώστας Φραγκολιάς για το φλερτ με την Βυτινάρος: «Υπήρξαν μηνύματα, αλλά με άφησε στο διαβάστηκε»

Προξενιό με την Μαίρη Βυτινάρος είχε προσπαθήσει να κάνει στον φίλο της Κώστα Φραγκολιά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή όμως δεν ευοδώθηκε όπως παραδέχθηκε ο συνεργάτης της παρουσιάστριας.

«Δεν πέτυχε… Υπήρξαν μηνύματα, αλλά με άφησε στο διαβάστηκε… Καταλαβαίνεις από τα μηνύματα αν κάτι προχωράει ή όχι. Ήμασταν κουλ και θέλαμε να δούμε τι κοινά έχουμε. Εγώ έχω και μικρά κολλήματα. Δε θα έκανα κάτι με μία γυναίκα που μένει πολύ μακριά από εμένα μέσα στην Αττική. Δε μπορώ. Μεγαλώνουμε και παραξενεύουμε» εξομολογήθηκε.