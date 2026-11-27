Μακριά από τις πολιτικές υποχρεώσεις και τις επίσημες εμφανίσεις, ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη βρέθηκαν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για έναν ξεχωριστό οικογενειακό λόγο. Η κόρη τους, Αλίκη, παρέλαβε το πτυχίο της, με τους γονείς της να καμαρώνουν για την ολοκλήρωση των σπουδών της.

Από αυτή τη σημαντική στιγμή δεν θα μπορούσε να λείπει ο δίδυμος αδελφός της, Αλέξανδρος Καραμανλής. Η ορκωμοσία της 23χρονης έδωσε την ευκαιρία για μια σπάνια κοινή εμφάνιση των τεσσάρων μελών της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού.

Οι σπουδές της Αλίκης και η αγάπη για το θέατρο

Η Αλίκη Καραμανλή σπούδασε Πολιτική Διακυβέρνηση στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο που περιλαμβάνει τις διεθνείς σχέσεις, την ευρωπαϊκή πολιτική, τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών και τα σύγχρονα ζητήματα διακυβέρνησης.

Πέρα από τις σπουδές της, όμως, η 23χρονη έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με το θέατρο, συμμετέχοντας στη θεατρική ομάδα Arte και σε παραστάσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Μάλιστα, στην παράσταση «Οι Κληρονόμοι» του Νίκου Τσιφόρου, που παρουσιάστηκε στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, η Αλίκη ξεδίπλωσε το ταλέντο της τόσο στην υποκριτική όσο και στον χορό. Τα έσοδα της παράστασης διατέθηκαν στο σωματείο «MDA Ελλάς», το οποίο στηρίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.

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Από τα πανεπιστημιακά έδρανα μέχρι το θεατρικό σανίδι, η Αλίκη έχει τους δικούς της σταθερούς υποστηρικτές. Ο Κώστας Καραμανλής, η Νατάσα Παζαΐτη και ο Αλέξανδρος βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του θεάτρου στις παραστάσεις της, για να τη χειροκροτήσουν και να στηρίξουν τις καλλιτεχνικές της επιλογές.

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Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Αλίκη και ο Αλέξανδρος Καραμανλής γεννήθηκαν τον Ιούνιο του 2003. Παρά την αναγνωρισιμότητα των γονιών τους, τα δίδυμα παιδιά του πρώην πρωθυπουργού και της Νατάσας Παζαΐτη διατηρούν χαμηλό προφίλ, με τις δημόσιες εμφανίσεις τους να είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.

Οι φορές που ο φωτογραφικός φακός απαθανατίζει σύσσωμη την οικογένεια είναι ελάχιστες, γεγονός που έκανε την παρουσία τους στην τελετή αποφοίτησης της Αλίκης να αποκτήσει ξεχωριστό ενδιαφέρον.