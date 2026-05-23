Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Σκεφτόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο τι θα κάνω;

Για την αποφυλάκιση του αρχηγού της «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, μίλησε ο Κώστας Μπακογιάννης, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA, το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου.



«Ξύπνησα και κοίταζα τα σάιτ και σκεφτόμουν αν εγώ τον πετύχω στον δρόμο, τι θα κάνω; Και αν τον δουν τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε;», είπε αρχικά ο κ. Μπακογιάννης.

Και συνέχισε: «Μετά διόρθωσα τον εαυτό μου γιατί εγώ μπορώ να το μοιράζομαι δημόσια αλλά υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν. Έχουμε ένα σύστημα που πρέπει να ξαναδούμε. Έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές αλλά εξέτισε 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Το θεωρούμε αυτό δικαιοσύνη; Εμένα με ξεπερνάει. Χθες με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου και με ρώτησε. Η απάντηση είναι δύσκολη. Εγώ θέλω τα παιδιά μου να αισθάνονται ασφαλή και να έχουν αγάπη. Ό,τι τους απαντάω το απαντώ μέσα από αυτό το πρίσμα».

«Δε θέλω να δω το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη»

«Εμείς που πολιτευόμαστε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε για τη δικαιοσύνη. Η πολιτική είναι η τέχνη του αποτελέσματος αλλά και να μπορούμε να μπαίνουμε στα παπούτσια των άλλων. Πολιτικοποιούμε τους θανάτους αλλά στα νεκροταφεία είμαστε όλοι ίσοι», σημείωσε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και γιος του δολοφονημένου από την οργάνωση, Παύλου Μπακογιάννη.



Σε ερώτηση για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη δράση της «17 Νοέμβρη» και ειδικά για τη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα, είπε πως «δεν άντεξα και ούτε θέλω να δω ποτέ στη ζωή μου το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη».