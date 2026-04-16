Κώστας Μπερικόπουλος: Η ιστορία του κοριτσιού που δεν γνώριζε, αλλά έβλεπε σε φωτό στο πατρικό του

Ο Κώστας Μπερικόπουλος ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για κάποια μυστικά της οικογένειάς του τα οποία έμαθε από τον θείο του, αφότου έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του! «Εγώ ανακάλυψα πολλά μυστικά της οικογένειας λόγω αυτού του θείου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από τον πατέρα μου.

Δηλαδή, στο τραπέζι των 40 ημερών που μαζευτήκαμε, εκεί βάλαμε τον θείο -γιατί ο μπαμπάς ήταν αρκετά σφιχτός να λέει ιστορίες της οικογένειας- και μάθαμε πολλά πράγματα για την οικογένειά μας και για την οικογένεια του πατέρα μου. Είναι από τα πράγματα που τα θεωρούσαν ταμπού. Και εγώ όταν άκουσα ειδικά μια ιστορία γοητεύτηκα, μαγεύτηκα…»

«Βγήκε βρεγμένη στον χιονιά και πέθανε από πνευμονία»

«Υπήρχαν πάντα φωτογραφίες στο πατρικό μου σπίτι από διάφορους, από αδέρφια του, από γονείς κλπ και όταν έβλεπα μια φωτογραφία με δύο κορίτσια πάντα ρωτούσα ποιες είναι αυτές οι δύο, δεν μου λέγανε ποτέ! Μου έλεγε ο πατέρας μου είναι οι αδερφές μου, πέθαναν στον πόλεμο. Δεν έλεγε ποτέ την ιστορία τους.

Σε αυτή τη μάζωξη μου είπε ο θείος ότι το ένα από τα δύο κορίτσια ήταν πολύ ερωτευμένο με ένα αγόρι και όταν είπε στους γονείς ότι θέλω να τον παντρευτώ, εκείνοι -για κάποιον λόγο δεν ξέρω, δεν έμαθε ποτέ- αρνιόντουσαν. Και το κορίτσι αυτό μπήκε και έκανε ένα καυτό μπάνιο, τυλίχτηκε με μια βρεγμένη πετσέτα, βγήκε στον χιονιά και πέθανε από πνευμονία».