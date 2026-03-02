Κώστας Νταλιάνης: Συντετριμμένος ο αδερφός του στην κηδεία του - Παρούσα και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Μαρτίου 2025, η πολιτική κηδεία του σκηνοθέτη Κώστα Νταλιάνη, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες έχοντας αφήσει πίσω του ένα μεγάλο έργο στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στο θέατρο όπου σκηνοθέτησε και έπαιξε σε παραστάσεις, ενώ ίδρυσε και την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί».

Αντίο από τους φίλους

Συντετριμμένος ήταν ο αδερφός του, ηθοποιός Γιάννης Νταλιάνης, που ήταν εκείνος που είχε ανακοινώσει τον θάνατό του στο Facebook. Ο ηθοποιός έφτασε στο νεκροταφείο συνοδευόμενος από τις δύο κόρες του.

Τον σκηνοθέτη αποχαιρέτισαν μεταξύ άλλων οι Δημήτρης Καταλειφός, Μαίρη Βιδάλη, Περικλής Λιανός, Ζωή Ρηγοπούλου, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Γιάννης Ζουγανέλης, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Ρήγας Αξελός, Στέλιος Γούτης, Σπύρος Μπιμπίλας και Πέρης Μιχαηλίδης…

Παραμένουν οικογένεια

Η κηδεία του σκηνοθέτη ήταν μια αφορμή να συναντηθούν ξανά σε δημόσιο χώρο ο Γιάννης Νταλιάνης και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Το πρώην ζευγάρι αποφάσισε πριν από περίπου δύο χρόνια να τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους και εκείνη να συνεχίσει τη ζωή της με τον συμπρωταγωνιστή της στον «Σασμό» και στο «Μια νύχτα μόνο», Δημήτρη Λάλο. Βέβαια Λαμπροπούλου και Νταλιάνης παραμένουν πάντα οικογένεια, αφού τα 18 χρόνια που ήταν μαζί απέκτησαν δύο κόρες…