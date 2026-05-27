Κώστας Παπαδόπουλος: «Σε 24 ώρες μας έκλεψαν 3 φορές, ήξερα ποιοι είναι - Σεσημασμένος ο 14χρονος»

Στο αυτόφωρο έχει παραπεμφθεί για να δικαστεί ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, μετά από περιστατικό με 14χρονο Ρομά στο Μενίδι, ο οποίος καταγγέλλει ξυλοδαρμό και αρπαγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου, όταν ομάδα ανήλικων Ρομά φέρεται να μπήκαν στο ζαχαροπλαστείο που διατηρεί ο πρώην παίκτης του Survivor και να έκλεψαν την τσάντα της μητέρας του και το κινητό μίας υπαλλήλου.

Η υπάλληλος φέρεται να τον ειδοποίησε και εκείνος έσπευσε στην περιοχή, ξεκινώντας να τους καταδιώκει.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πεζής καταδίωξης ο 14χρονος έπεσε μόνος του και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ωστόσο, ο ανήλικος καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση με γροθιές. Παράλληλα, υποστηρίζει πως στη συνέχεια τον έβαλε δια της βίας στο αυτοκίνητό του και τον κράτησε παρά τη θέλησή του.

«Αυτός ο 14χρονος είναι σεσημασμένος»

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Κώστας Παπαδόπουλος ανέφερε: «Είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς την προηγούμενη μέρα, μετά έκλεψαν το κινητό της κοπέλας από το μαγαζί. Ήξερα ποιοι είναι, τη διαδρομή που ακολουθούν και τους έπιασα εκεί. Την προηγούμενη μέρα είχα βρει την τσάντα της μάνας μου πεταμένη, τα χαρτιά της, τις κάρτες κτλ. Όταν έτρεξα να τους πιάσω ήταν πέντε, έπεσε κι εγώ τον ακινητοποίησα. Το κινητό της κοπέλας που είχαν κλέψει ήταν μπροστά του. Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην Ασφάλεια. Αυτός ο 14χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο, δύο σελίδες. Είναι σεσημασμένος».