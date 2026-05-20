Κώστας Τουρνάς: «Έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, μεγαλώνω, οι αντοχές δεν είναι οι ίδιες»

Ο Κώστας Τουρνάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και αποκάλυψε πως έχει περάσει από το μυαλό του η ιδέα του να σταματήσει το τραγούδι! «Βέβαια και έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, γιατί μεγαλώνω και οι αντοχές δεν είναι πάντα οι ίδιες. Όσο νιώθω ακμαίος και ικανός, δεν περνάει δεύτερη φορά αυτή η σκέψη μου, αλλά νομίζω ότι κάπου κοντά θα είναι αυτό».

«Υπήρξαν στιγμές που πιέστηκα»

«Όταν αυτήν την πορεία την κάνεις 55 χρόνια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν στιγμές όπου θα πιεστείς ή θα έχεις σοβαρά ελλείμματα. Σε αυτές τις περιόδους, με έναν μαγικό τρόπο η οικογένειά μου και οι γύρω μου υπήρξαν τόσο υποστηρικτικοί, αλλά και η δική μου η στάση απέναντι στο πρόβλημα ήταν τέτοια που πάντα θεωρούσα ότι θα πάμε για το καλύτερο. Η σύζυγός μου είναι αυστηρή κριτής. Πολλές φορές διαφωνήσαμε, αλλά ποτέ αυτό δεν κατέληγε σε ρήξη, ήταν απλώς μία διαφωνία».