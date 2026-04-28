Κώστας Τουρνάς: «Με ουσίες δεν είχα καμία σχέση, τις απέφευγα... δεν μπορείς να γράφεις ζαλισμένος»

Τον Κώστα Τουρνά φιλοξένησε η εκπομπή «The 2Night Show και ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη δημιουργικότητά του τονίζοντας ότι θα ήταν αδύνατον να υπάρξει αν έπινε και έκανε χρήση ουσιών.

«Δεν πίνω. Καπνίζω πολύ, καπνίζω πολλά χρόνια. Με ουσίες δεν είχα καμία σχέση, τα απέφευγα. Έφευγα από τη δουλειά και πήγαινα σπίτι και καθόμουν μέχρι τις οκτώ - εννιά το πρωί να γράφω. Δεν μπορούσες να πας σπίτι να γράψεις και να έχεις ζαλιστεί από ποτό ή από κάτι άλλο. Έπρεπε να είσαι νηφάλιος. Δεν ξέρω αν κάτω από την επήρεια γράφτηκαν αριστουργήματα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι εγώ ήμουν πάντα ευαίσθητος στα της ζωής και φορτωμένος με έννοιες που ήθελα να τις εκφράσω. Αν δεν εκφραστείς γι’ αυτό που έχεις μέσα σου, θα σκάσεις» εξομολογήθηκε.

«Τότε κυριαρχούσε η διαφωνία με ό,τι συνέβαινε γύρω μας. Σήμερα ζούμε τα χρόνια του “εγώ”. Ο φόβος φουσκώνει το “εγώ” και σε περιορίζει από το να σκεφτείς το “εμείς”. Όταν δεν σκέφτεσαι το “εμείς”, δεν μπορείς να κάνεις και καλλιτεχνικά κάτι επαναστατικό. Προέχει να υπάρξεις εσύ, η δουλειά σου, τα οικονομικά σου. Και η πληροφορία που φτάνει σε όλους μας είναι κυρίως εκφοβιστική» ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.