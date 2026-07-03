Κώστας Τσουρός: Και επισήμως τέλος από τον ΣΚΑΪ - Το βελούδινο διαζύγιο και η επίσημη ανακοίνωση

Μια συνεργασία που δεν ευδοκίμησε φτάνει και επίσημα στο τέλος της. Ο Κώστας Τσουρός και ο ΣΚΑΪ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στο πώς θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του παρουσιαστή και έτσι φτάσαμε σε ένα βελούδινο διαζύγιο -με το αζημίωτο φυσικά- γιατί ούτε το κανάλι, ούτε ο δημοσιογράφος θα ήθελε να συρθούν στα δικαστήρια.

Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού αναφέρει: «Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή Το ’χουμε με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές. Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια».