Κώστας Τσουρός: Και επισήμως τέλος από τον ΣΚΑΪ - Το βελούδινο διαζύγιο και η επίσημη ανακοίνωση
Με ένα λιτό δελτίο τύπου το κανάλι ευχαριστεί τον δημοσιογράφο για τη συνεργασία και τον αποδεσμεύει από το συμβόλαιό του.
Μια συνεργασία που δεν ευδοκίμησε φτάνει και επίσημα στο τέλος της. Ο Κώστας Τσουρός και ο ΣΚΑΪ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στο πώς θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του παρουσιαστή και έτσι φτάσαμε σε ένα βελούδινο διαζύγιο -με το αζημίωτο φυσικά- γιατί ούτε το κανάλι, ούτε ο δημοσιογράφος θα ήθελε να συρθούν στα δικαστήρια.
Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού αναφέρει: «Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή Το ’χουμε με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές. Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια».