Κώστας Τσουρός: Στον FLASH όλη η αλήθεια για τον καβγά στη Νάξο - Η επόμενη κίνηση του παρουσιαστή

Γενικά δεν τη λες και μια εύκολη χρονιά φέτος για τον Κώστα Τσουρό. Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ έχει φάει πολύ «ξύλο» από άτομα του χώρου, έχει δει να γράφεται γι’ αυτόν κάθε εβδομάδα ότι η εκπομπή του, «Το ’χουμε», κόβεται και το κερασάκι στην τούρτα ήταν το περιστατικό που συνέβη το Πάσχα.

Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν για το τι έγινε σε ένα μπαρ της Νάξου όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν με την παρέα του. Πού βρίσκεται η αλήθεια όμως; Ο FLASH μίλησε με άτομα από το περιβάλλον του που επιβεβαίωσαν ότι ο Τσουρός όντως είχε έναν διαπληκτισμό με έναν φίλο του στο μπαρ, έγινε καβγάς, ακούστηκαν φωνές και το περιστατικό έληξε εκεί χάρη στην εμπλοκή των ψυχραιμότερων της παρέας. Δεν υπήρξε καμία καταγγελία εις βάρος του και το θέμα δεν πήρε περαιτέρω διαστάσεις. Το γεγονός όμως πως όλο αυτό έγινε μπροστά στα μάτια αρκετού κόσμου βοήθησε στο να πάρει διαστάσεις και μάλιστα ανεξέλεγκτες…

Η φωτογραφία που ανέβασε η παρέα στο Instagram.

Εκτός Instagram

Η κίνηση του Κώστα Τσουρού να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο Instagram εξέπληξε πολλούς γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πόσταρε συχνά και χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και ως εργαλείο για τη δουλειά του. Όλη τη φετινή χρονιά, που είχε χτυπηθεί από άτομα εντός και εκτός χώρου, είχε περάσει από το μυαλό του Τσουρού να κλείσει τα social media για να ηρεμήσει. Μετά τον καβγά όμως ο δημοσιογράφος θεώρησε πως αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή γιατί δεν άντεχε να βλέπει να τον διασύρουν και πάλι δημόσια και μάλιστα αυτή τη φορά για πράγματα που είχαν να κάνουν για την προσωπική του ζωή.

Η επόμενη μέρα

Ο Τσουρός είναι φυσικά στεναχωρημένος με την έκταση που έχει πάρει το θέμα γιατί τον βλάπτει ηθικά και επαγγελματικά. Στους φίλους του λέει πως αρκετά κάθισε με σταυρωμένα χέρια ακούγοντας και διαβάζοντας ό,τι λένε για εκείνον και μάλιστα σκέφτεται πολύ σοβαρά από δω και μπρος να ακολουθήσει τη δικαστική οδό γιατί θεωρεί πως η κατάσταση έχει πια ξεφύγει…