Κώστας Τσουρός: Το κρίσιμο ραντεβού με τον ΣΚΑΪ - Τι θα του προτείνουν

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν δεν ήταν απλώς μια δύσκολη πίστα για τον Κώστα Τσουρό, ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Ο παρουσιαστής που εγκατέλειψε το MEGA επειδή πίστευε πως η συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ θα τον ανέβαζε σε άλλο level, τελικά του βγήκε ξινή.

Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα όλοι έπεσαν να τον φάνε για την εκπομπή «Το ’χουμε», το περιεχόμενό της, τα ποσοστά τηλεθέασης, το εάν είναι ψυχαγωγική, εάν είναι ενημερωτική, γιατί έφυγαν κάποιοι συνεργάτες του και αυτό ήταν επί πολλούς μήνες η καθημερινότητά του δημοσιογράφου.

Το μέλλον της συνεργασίας

Την Παρασκευή 29/5 όλη αυτή η περιπετειώδης σεζόν φτάνει στο τέλος της και ο δημοσιογράφος θα μπορέσει να αποσυμπιεστεί από όλα αυτά που έζησε, αλλά για πολύ λίγο, αφού την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές με τα στελέχη του ΣΚΑΪ. Ο Τσουρός έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με το κανάλι, οπότε οι δύο πλευρές θέλουν να δουν εάν υπάρχει το ενδεχόμενο να βρουν έναν κοινό τόπο για να συνεχιστεί η συνεργασία τους.

Αρχικά υπάρχει θέληση κι από τις δύο πλευρές να συμβεί αυτό. Κανείς από τον σταθμό δεν του χρεώνει την αποτυχία στη μεσημβρινή ζώνη γιατί γνωρίζουν πολύ καλά πως το συγκεκριμένο time slot ήταν ήδη πολύ προβληματικό σε τηλεθέαση όταν το παρέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το κανάλι του Νέου Φαλήρου λοιπόν ετοιμάζει διάφορα project στον ψυχαγωγικό τομέα του, το θέμα είναι όμως να βρεθεί κάτι που θα «κουμπώσει» πάνω στον Τσουρό και φυσικά να θέλει κι ο ίδιος να το κάνει. Αυτό -όπως όλα δείχνουν- θα είναι όμως δυσκολάκι!