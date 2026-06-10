Κώστας Τσουρός: Το ραντεβού με τον ΣΚΑΪ που δεν λέει να γίνει - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Κοντεύουν σχεδόν δύο εβδομάδες από το τέλος της εκπομπής «Το ’χουμε» και ο Κώστας Τσουρός δεν έχει ακόμα κάνει το ραντεβού με τη διεύθυνση προγράμματος του ΣΚΑΪ, αλλά και τη νέα διοίκηση, ένα ραντεβού που ήταν προγραμματισμένο να γίνει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, αλλά ακόμη υπάρχει σε εκκρεμότητα.

Για την ώρα και οι δύο πλευρές κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά, αν και γενικότερα στο κανάλι του Νέου Φαλήρου δεν έχουν ξεκινήσει να γίνονται ραντεβού με τους παρουσιαστές.

Βέβαια ο Τσουρός ανήκει σε άλλη κατηγορία, καθώς η εκπομπή του πια δεν βρίσκεται στον αέρα, οπότε το δικό του ραντεβού θα μπορούσε να έχει προηγηθεί. Η σιγή αυτή ίσως έχει να κάνει είτε με το γεγονός πως από το κανάλι αναζητούν εκείνο το project που θα μπορούσε να ταιριάζει στον Τσουρό, είτε απλώς να αναζητείται ο τρόπος με τον οποίο θα λυθεί η συνεργασία. Ας μην ξεχνάμε πως ο δημοσιογράφος έχει διετές συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ και αν δεν λυθεί η συνεργασία κοινή συναινέσει τότε θα πληρώνεται για να… κάθεται!

Λύση συνεργασίας

Την ίδια στιγμή πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των συνεργατών της εκπομπής «Το ’χουμε» που είχε σύμβαση αορίστου χρόνου με το κανάλι δέχτηκε πρόταση από τον σταθμό να τη μετατρέψουν σε ορισμένου χρόνου και όσοι το επέλεξαν έλυσαν τη συνεργασία τους με τον ΣΚΑΪ στα τέλη Μαΐου. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση δεν θα δούμε σταθμό και συνεργάτες να οδηγούνται στα δικαστήρια όπως έγινε με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».