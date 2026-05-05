Κώστας Βαρώτσος: «Το όνειρό μου είναι να σταματήσω να κάνω τέχνη γιατί κοστίζει»

Ο Κώστας Βαρώτσος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» του Action 24 και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια τον καιρό της Χούντας, για τον διάσημο Δρομέα του που χορεύει… ζεϊμπέκικο με τους Έλληνες, αλλά και για την άγνωστη ομορφιά της Αθήνας!

«Το να κάνεις τέχνη, το να αντιμετωπίσεις δηλαδή τον μηχανισμό, τον πραγματικά δημιουργικό, δηλαδή να ταυτιστείς με τον πραγματικό χρόνο, να μπορέσεις να εκφράσεις μια ιστορική στιγμή, να μπορέσεις να μπεις μέσα σε μια διαδικασία του να κυνηγήσεις το αριστούργημα, το να κυνηγήσεις την αλήθεια, να κυνηγήσεις όλα αυτά τα πράγματα, συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι το κόστος ήταν τεράστιο. Και προσπαθούσα, ήταν σκοπός μου μετά, να την κοπανήσω, να φύγω. Εμένα μου άρεσε η ζωή. Μου άρεσε να περνάω καλά. Είμαι ένας καλοπερασάκιας τρομερός. Και άρχισα να ψάχνω να βρω άλλα επαγγέλματα να κάνω. Πάντα έλεγα ότι το όνειρό μου είναι να σταματήσω να κάνω τέχνη γιατί κοστίζει».

«Με είχαν αποβάλει από όλα τα σχολεία της Βοιωτίας»

«Σαν παιδί ήμουν δύσκολο, ήμουν ένα παιδί που δεν θα ήθελα να έχω! Δύσκολο παιδί εκ των πραγμάτων, γιατί έτυχε η εφηβεία μου να είναι μέσα στη χούντα. Και έτυχε ο χαρακτήρας μου και έτσι όπως ήμουν σαν παιδί να μην ταιριάζει πολύ με τη χούντα. Υπήρχε μια περίοδος που ακατανόητη τότε για μένα, που δεν ταιριάζαμε καθόλου. Και υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση σε όλο αυτό το σύστημα, το οποίο κόστισε πολλά προβλήματα στους γονείς μου. Εκείνοι την πλήρωσαν. Με είχαν αποβάλει από όλα τα σχολεία της Βοιωτίας!

Δεν νομίζω να έχουν αποβάλει ποτέ ένα παιδί από τον νομό! Δεν με πλήγωσε, βέβαια, είχα μια τεράστια υποστήριξη από τους γονείς μου. Μου στάθηκαν εκείνη τη στιγμή. Τότε εγώ αντιδρώντας στο σύστημα ακολουθούσα αυτές τις επιθυμίες που είχα. Ζωγράφιζα πολύ. Είχαμε φτιάξει ένα παράνομο κλαμπ. Έπαιζα κιθάρα. Είχαμε φτιάξει ένα παράνομο συγκρότημα. Μας κυνηγούσε η αστυνομία. Ήμασταν παράνομοι σε όλα. Στην επαρχία τότε απαγορευόταν να κυκλοφορήσεις μετά τις 7, εμείς βγαίναμε στις 7. Υπήρχε μια μόνιμη παρανομία, η οποία με ακολούθησε όλη μου τη ζωή».

«Ο Δρομέας έγινε διαχρονικός»

«Όταν το κάναμε, αυτό ήταν ένα εφήμερο έργο, πήρε τηλέφωνο τον Έβερτ και του είπε: ξέρεις, μπορεί να διαφωνούμε πολιτικά, αλλά αυτό που έκανες μ’ αρέσει και θέλω να μείνει στην Αθήνα! Οπότε άρχισε η διαδικασία πώς θα κρατήσουμε τον Δρομέα μόνιμο στην Αθήνα. Και κάναμε ενισχύσεις, κάναμε πράγματα. Βέβαια μετά ήταν άτυχο γιατί ήρθε το Μετρό και έπρεπε να γκρεμιστεί. Ξαναφτιάχτηκε και είναι και μεγαλύτερος.

Ο Δρομέας, πραγματικά εντυπωσιάζομαι, κατάφερε να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Ταυτίστηκε πολιτισμικά με το υποσυνείδητο του Έλληνα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας! Είναι ένα ζεϊμπέκικο ο Δρομέας, να το πω έτσι. Είναι μία κίνηση προς τα μπροστά. Είναι αυτό που σε κάνει να σηκωθείς».

«Θα σοκαριστείς με την ομορφιά της Αθήνας»

«Η Αθήνα είναι λίγο παρεξηγημένη! Είμαστε λίγο μπερδεμένοι όταν κοιτάμε την Αθήνα και κάνουμε ένα βασικό λάθος, ότι τη συγκρίνουμε με το ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Και λέμε, ναι, η Αθήνα χάλια είναι. Τη συγκρίνουμε με το Παρίσι και τη συγκρίνουμε με το κέντρο του Παρισιού. Τη συγκρίνουμε με το Λονδίνο, που είναι το κέντρο του Λονδίνου. Θα πρέπει να τη συγκρίνουμε με πόλεις που έγιναν την ίδια περίοδο, ιστορικά. Δηλαδή, με τα περίχωρα της Ρώμης, όχι με τη Ρώμη. Με τα περίχωρα του Παρισιού, με τα περίχωρα του Λονδίνου.

Δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο ανόμοια πράγματα. Δεν μπορείς να πεις, εγώ προτιμώ την μπριζόλα από το καρπούζι! Αν συγκρίνεις, λοιπόν, την Αθήνα με τα περίχωρα της Ρώμης, τότε θα καταλάβεις ότι θα σοκαριστείς, διότι θα καταλάβεις την ομορφιά της Αθήνας».