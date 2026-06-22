Κωστέτσος για νόσο ALS: «Η μητέρα μου έφυγε σε τρία χρόνια και δεν μπορούσαμε να τη δούμε λόγω Covid»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της ALS (Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση, γνωστή επίσης και με τον όρο Νόσος του Κινητικού Νευρώνα) στις 21 Ιουνίου, ο Βασίλειος Κωστέτσος πραγματοποίησε εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος και προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γι’ αυτή τη νευρολογική νόσο η στέρησε τη ζωή και στη μητέρα του, Άννα.

«Είναι πολύ ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη, πολύ σημαντική για εμένα προσωπικά αυτή η πρωτοβουλία, γιατί έχω βιώσει αυτό που λέγεται ALS. Είναι μία εκφυλιστική, ανίατη νευρολογική νόσος. Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει φάρμακο που να μπορείς να ζήσεις. Εύχομαι να μην ζήσουν οι άνθρωποι αυτό που έχω βιώσει εγώ και μιλάω εκ μέρους όλων αυτών που έχουν χάσει τους δικούς τους, όπως και τη μητέρα μου Άννα Κωστέτσου, που φοράω σήμερα την μπλούζα που έχω φιλοτεχνήσει, με πάρα πολλή αγάπη», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

«Παρακαλάνε να φύγουν από τον κόσμο αυτό»

«Ακόμα και οι νευρολόγοι τη μπερδεύουν με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με το Πάρκινσον και με άλλες ασθένειες κι έτσι χάνεται ποιοτικός χρόνος του ασθενούς. Είναι μικρή η διάρκεια που ζει κάποιος, δυστυχώς. Η μητέρα μου έφυγε μέσα σε τρία χρόνια. Και έπεσε και μέσα στον κορονοϊό, που δεν είχαμε τη δυνατότητα να τη δούμε… Το μόνο που υπάρχει, που δουλεύει είναι τα μάτια και οι κόρες του ασθενούς που κοιτάζουν με έναν τρόμο και παρακαλάνε να σηκωθούν, να φύγουν από τον κόσμο αυτό, να σταματήσουν να ταλαιπωρούνται και αυτοί και οι δικοί τους άνθρωποι».

Θυμίζουμε από τη συγκεκριμένη ασθένεια έπασχε ο θεωρητικός φυσικός Στίβεν Χόκινγκ και ο Έρικ Ντέιν, ο πρωταγωνιστής του «Grey’s anatomy» που μέσα σε έναν χρόνο παρέλυσε, έχασε τη φωνή του, δεν μπορούσε να φάει και τελικά έφυγε πρόσφατα από τη ζωή…