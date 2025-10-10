Κωστέτσος: Η δικαστική διαμάχη για το λογότυπο «VK» - «Η κάθε κοπελίτσα δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί»

Ο Βασίλειος Κωστέτσος βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με εταιρία από τη βόρεια Ελλάδα επειδη χρησιμοποιεί το λογότυπό του. Στις 20 Σεπτεμβρίου ο σχεδιαστής μόδας κατέθεσε με τον δικηγόρο του ασφαλιστικά μέτρα εναντίον αυτής της εταιρίας.

Σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου όμως τα νέα για τον Κωστέτσο είναι θετικά και έτσι αποφάσισε να αποσύρει τα ασφαλιστικά μέτρα, αφού όπως όλα δείχνουν βρέθηκε εξωδικαστική λύση.

Συναινετική επικοινωνία

Ο δικηγόρος του σχεδιαστή, Γιώργος Κίτης, μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για την υπόθεση αυτή. «Ολοκληρώθηκε μια διαμάχη πριν καν αρχίσει. Είδαμε πως πραγματικά πρέπει να λύνονται οι διαφορές των ανθρώπων, όχι στα δικαστήρια και στις δικαστικές αίθουσες, αλλά έξωθεν αυτών.

Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώσαμε πως υπάρχει παράβαση του νομίμως κατοχυρωμένου σήματός μας, του VK, προβήκαμε σε συναινετική επικοινωνία με την άλλη πλευρά προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση. Χρειάστηκε μεν να φτάσουμε μέχρι την Ευελπίδων για την κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων, όχι όμως και παραπάνω. Σήμερα καταθέσαμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς με στόχο όλα να πάρουν τον δρόμο τους και να μην καταπατούνται τα δικαιώματά μας».

Το κατοχυρωμένο brand

Ο Κωστέτσος με τη σειρά του σχολίασε: «Έχω δουλέψει πολύ σκληρά για να φτιάξω αυτό το όνομα, αυτό το brand, το οποίο όταν έγινε πάρα πολύ αναγνωρίσιμο και άρεσε να φοριέται από πάρα πολύ κόσμο, κατοχυρώθηκε! Αυτό κάνει κάθε επαγγελματίας, κάθε σωστός επιχειρηματίας. Κατοχυρώνει το όνομά του και τα προϊόντα του.

Για να τελειώνουμε. Ο καθένας δηλώνει σχεδιαστής και influencer. Αν βγουν άλλα δέκα άτομα και κάνουν το VK, τελικά ποιου θα είναι το VK; Το VK παραπέμπει στο Βασίλειος Κωστέτσος, μπορεί να πάρει όποια μορφή θέλει και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανένας άλλος εμπορικά!»