Κωστής Χατζηδάκης: 9 παρεμβάσεις για την ανταγωνιστικότητα - Συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας του ΕΛΚ

Πρωτοβουλίες σε εννέα τομείς για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας προωθεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν την Πέμπτη (18/12) κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του ΕΛΚ για την Ανταγωνιστικότητα, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του ΕΛΚ, Κωστή Χατζηδάκη.

Στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας θα πραγματοποιηθεί, σε πρώτη φάση, ένας κύκλος θεματικών συναντήσεων έως τον Ιούλιο του 2026. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στους εξής βασικούς άξονες:

Ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ και διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας – ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα διαδραματίζει πλέον σημαντικό ρόλο, καθώς έχει εξελιχθεί σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας και αποτελεί βασικό κόμβο ενεργειακών διασυνδέσεων που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή. Εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών και μείωση του κανονιστικού βάρους για τις επιχειρήσεις - κατεύθυνση στην οποία κινείται ήδη η ελληνική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων με την πρωτοβουλία ΜΙΤΟS. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με παροχή κινήτρων και αποτελεσματικότερη διασύνδεση έρευνας και αγοράς – υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έχει θεσπίσει το πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο κινήτρων για επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην ΕΕ. Προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου με δράσεις επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Ενδυνάμωση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες, αλλά και στην άμυνα – όπου ανοίγονται πλέον σημαντικές ευκαιρίες για συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνή επενδυτικά σχήματα. Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με άνοιγμα νέων αγορών, εφαρμογή σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής αλλά και μέτρα προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη – τομέας στον οποίο η Ελλάδα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, διαθέτοντας ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς ένας στους δέκα κορυφαίους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη είναι ελληνικής καταγωγής. Συνδυασμό πρωτοβουλιών για την ανταγωνιστικότητα με πολιτικές που προωθούν την εδαφική και κοινωνική συνοχή καθώς επίσης και συνεχή στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισόρροπη πρόοδο σε όλες τις περιφέρειες και ουσιαστικές ευκαιρίες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις αυτές θα έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην ελληνική οικονομία, καθώς αφορούν ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την προσπάθεια της κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής, την προσέλκυση επενδύσεων, την προώθηση της εξωστρέφειας και την τόνωση του ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι το ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) είναι η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στην ΕΕ, η παρουσία της χώρας μας στην ηγεσία του κόμματος έχει σημαντική προστιθέμενη αξία για την διαμόρφωση των αποφάσεων στις Βρυξέλλες αναφορικά με σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν άμεσα τη χώρα μας.



Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων της οικογένειας του ΕΛΚ, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών θέσεων και συγκεκριμένων προτάσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.



Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή του ΕΛΚ να διαμορφώσει ενεργά την ευρωπαϊκή ατζέντα σε κρίσιμα πεδία πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας έχουν δημιουργηθεί άλλες τέσσερεις ομάδες εργασίας για την άμυνα, το μεταναστευτικό, τη διαπραγμάτευση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποτροπή εξωτερικών παρεμβάσεων στις εκλογικές διαδικασίες στα κράτη μέλη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο κ. Χατζηδάκης συμμετείχε επίσης στις συνεδριάσεις του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ, στην οποία έλαβε μέρος και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.