Κωστής Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά δεν θα παραμείνει θεατής στα μπλόκα

Τη θέση ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες του διαλόγου με τους αγροτοσυνδικαλιστές, αλλά δεν πρόκειται να παραμείνει παθητικός παρατηρητής στα μπλόκα, διατύπωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Όπως σημείωσε, εφόσον ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές επιμένουν να αρνούνται τον διάλογο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των αποφάσεών της για τα εκκρεμή ζητήματα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα εφαρμοστεί η νομοθεσία που προβλέπει πρόστιμα για την παρακώλυση συγκοινωνιών, τονίζοντας πως «δεν μπορεί κομματικά καθοδηγούμενες μειοψηφίες να κρατούν όμηρο όλη την κοινωνία».

Υψηλότερες επιδοτήσεις και αποζημιώσεις το 2025

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2025 στον αγροτικό τομέα είναι οι υψηλότερες που έχουν δοθεί ποτέ, αυξημένες κατά 13% σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ έναντι 3,38 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

«16 από τα 27 αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί»

Όπως ανέφερε, από τα 27 αιτήματα που τέθηκαν από τα μπλόκα, τα 16 έχουν ήδη υιοθετηθεί, τέσσερα βρίσκονται σε επεξεργασία με θετικό πνεύμα, ενώ επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν είτε για δημοσιονομικούς λόγους είτε επειδή βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

«Δεν μιλάμε για το σύνολο των αγροτών ούτε για το σύνολο των συνδικαλιστών», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν είναι λογικό να αρνούνται ορισμένοι τον διάλογο με τον πρωθυπουργό και τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.

Ανεκτικότητα λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και πραγματικών προβλημάτων

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι η κυβέρνηση επέδειξε ανεκτικότητα λόγω της καθυστέρησης στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία – όπως σημείωσε – δεν ξεπέρασε τον έναν μήνα, καθώς και λόγω υπαρκτών προβλημάτων, όπως αυτά που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι με την ευλογιά.

«Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει τον τροχονόμο σε μία μπλοκαρισμένη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι απαντά η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των αγροτών

Αναφερόμενος στα επιμέρους αιτήματα, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε:

-Ρεύμα: Η ΔΕΗ είναι έτοιμη να καταθέσει ακόμη πιο ευνοϊκή πρόταση σε σχέση με το ήδη μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο.

-Επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο: Υπάρχει έτοιμη πρόταση από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για επιστροφή του φόρου στην αντλία, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και αδικίες.

-Συμφωνία MERCOSUR: Η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο.

-Ελληνοποιήσεις: Υπάρχει πρόταση για σύστημα ιχνηλασιμότητας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αν δεν υπάρξει διάλογος, η κυβέρνηση θα προχωρήσει μόνη της.

-ΟΣΔΕ: Το ζήτημα έχει ουσιαστικά επιλυθεί σε συνεννόηση με την Κομισιόν, με τις εκτάσεις να δηλώνονται μέσω υπεύθυνων δηλώσεων.

«Χρειαζόμαστε συνομιλητή με διάθεση διαλόγου»

«Για όλα τα ζητήματα υπάρχουν απαντήσεις, αλλά απαιτείται συνομιλητής με διάθεση διαλόγου», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ευθύνη της κυβέρνησης είναι τόσο η στήριξη του αγροτικού κόσμου όσο και η απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας.

Έρευνα για το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών

Αναφερόμενος στο τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε στο FIR Αθηνών, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι έχει ζητηθεί διερεύνηση από την ΕΕΤΤ και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Όπως είπε, εφόσον χρειαστεί, ο υπουργός Μεταφορών θα προχωρήσει και σε ειδική έρευνα.

«Η Ελλάδα λειτουργεί στο πλαίσιο του Eurocontrol και της EASA. Θα δοθούν υπεύθυνες απαντήσεις και αν υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση δεν παίζει με το θέμα της ασφάλειας».

Η θέση της κυβέρνησης για τη Βενεζουέλα

Για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν τον Νικολάς Μαδούρο δικτάτορα και ότι η χώρα μας έχει ήδη αναγνωρίσει τον εκλεγμένο πρόεδρο Εντμούντο Γκονζάλες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κοινή δήλωση 26 κρατών-μελών της ΕΕ, με εξαίρεση την Ουγγαρία, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα θα τοποθετηθεί και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αιχμές για επιλεκτικές «ευαισθησίες»

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης άφησε αιχμές για όσους, όπως είπε, εμφανίζονται επιλεκτικά ευαίσθητοι, επισημαίνοντας ότι δεν έδειξαν την ίδια στάση απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Στη μία περίπτωση υπάρχει δικτατορία και στην άλλη δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαψεύσει τις αναφορές περί χρηματοδότησής του από το καθεστώς Μαδούρο.