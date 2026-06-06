Κωστής Χατζηδάκης: Περιορισμένης κλίμακας οι αλλαγές στην κυβέρνηση την Πέμπτη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί του Σαββάτου (6/6), τοποθετήθηκε για μια σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας, από τις πολιτικές εξελίξεις και την οικονομία έως την ακρίβεια, τη λειτουργία του Δημοσίου και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Αναφερόμενος στον επικείμενο ανασχηματισμό, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα θα είναι περιορισμένες και αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη, μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, θέση για την οποία υποψήφιος θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, επανέλαβε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός παραμένει προσανατολισμένος στις εκλογές της άνοιξης του 2027, όπως έχει ήδη ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός.



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNews, σχολίασε επίσης τις εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού ως κόμμα διαμαρτυρίας, ενώ για την πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια επανεμφάνιση του ίδιου πολιτικού χώρου με διαφορετική ονομασία.



Ειδική αναφορά έκανε στον πρώην πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι είχε αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά από εκλογικό ποσοστό 18%, το οποίο είχε θεωρήσει αποτυχία, ενώ σήμερα – όπως είπε – χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται από ορισμένους ως επιτυχία. Παρομοίασε μάλιστα την πολιτική συγκυρία με την «Ημέρα της Μαρμότας», υποστηρίζοντας ότι επαναλαμβάνονται γνώριμα πολιτικά μοτίβα.

Είπε χαρακτηριστικά ότι απέναντι στην κυβέρνηση υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί «Άη Βασίληδες» που υπόσχονται γεφύρια και ποτάμια. «Οι Έλληνες πρέπει να κάνουν στο τέλος της ημέρας μια επιλογή. Δεν εμφανιζόμαστε ως αλάθητοι, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ πιο πραγματιστές από την αντιπολίτευση και σίγουρα διαθέτουμε την ομάδα εκείνη η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να προχωρήσει σε ανοδική πορεία μέσα στην Ευρώπη», τόνισε.



Παράλληλα, απέφυγε να τοποθετηθεί στη συζήτηση περί «επιλογής αντιπάλου» από την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η άσκηση πολιτικής και η διακυβέρνηση της χώρας.

Για νέο κόμμα από Σαμαρά

Ερωτηθείς για την πιθανότητα ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, εκτίμησε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει περιορισμένες απώλειες στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ενδεχομένως μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό.

Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτελεί ευρωπαϊκό και διεθνές φαινόμενο. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις όπως το «καλάθι του νοικοκυριού», η επιβολή προστίμων για φαινόμενα αισχροκέρδειας και οι αυξήσεις μισθών, επισημαίνοντας ότι οι πρωτοβουλίες αυτές υλοποιούνται με γνώμονα τις δυνατότητες της οικονομίας.



Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική στρατηγική στηρίζεται στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην ενίσχυση των επενδύσεων, σημειώνοντας ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παραμένουν σημαντικά υψηλότεροι από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.