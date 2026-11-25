Ο Μπάμπης Κωστούλας είναι αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα της μέχρι στιγμής εξαιρετικής πορείας της Μπράιτον στην Premier League, καθώς έχει πέντε τέρματα και τέσσερις ασίστ σε μόλις 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Για να καταλάβει κάποιος την αισθητή βελτίωση στο παιχνίδι του και την επιρροή του στους «Γλάρους», την περυσινή περίοδο είχε μόλις δύο τέρματα σε 21 αγώνες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διεθνής επιθετικός, σε συνέντευξή του στο «Sussex World» μίλησε για την εξέλιξή του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την προσαρμογή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και τη σχέση του με τον προπονητή του.

Φυσικά, αναφέρθηκε και στον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε αλλά και στις διαφορές που συνάντησε στην καθημερινότητά του μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.

Τέλος, μίλησε για την βοήθεια που του έδωσε ο Τζέιμς Μίλνερ βοηθώντας τον στην προσαρμογή του στο Νησί, ενώ επισήμανε πως ο στόχος της Μπράιτον είναι να κερδίζει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Interview with Charalampos Kostoulas #BHAFC

– Adapting to longer training sessions and team meetings

– Love for James Milner

– His relationship with Fabian Hurzeler

– Stefanos Tzimas return https://t.co/8rJjj9ScGB — Derren Howard (@DerrenHoward01) November 25, 2026

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη βελτίωσή του τη φετινή σεζόν:

«Το βασικό είναι να καταλαβαίνεις τι θέλει η ομάδα. Για εμένα, ως επιθετικό, με την πάροδο του χρόνου και έπειτα από μερικούς μήνες, άρχισα να το καταλαβαίνω. Μέσα από τον χρόνο συμμετοχής που πήρα, κέρδισα την εμπιστοσύνη των συμπαικτών μου και θέλω να συνεχίσω έτσι.»

Για τη συνεργασία του με τον Φάμπιαν Χίρτσελερ και τον ρόλο του στην ομάδα:

«Είναι ξεκάθαρος στις οδηγίες που δίνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα ξεκάθαρος. Πιστεύω, όμως, ότι δεν άλλαξα τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζομαι. Και την περασμένη σεζόν μπορούσα να κάνω τέτοια πράγματα στο γήπεδο, αλλά πλέον έχω έναν πιο ελεύθερο ρόλο, ειδικά στη θέση μου. Μου αρέσει.»

Για τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε μετά τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον:

«Η καθημερινότητα, νομίζω, ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Περνάμε πολλές ώρες στο προπονητικό κέντρο, περισσότερες από όσες είχα συνηθίσει στην Ελλάδα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη προπόνησης, διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού, περισσότερες συναντήσεις και τέτοια πράγματα.»

Για τη βοήθεια που έλαβε από τον Τζέιμς Μίλνερ:

«Οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ποδοσφαιριστές έρχονταν και μου έδιναν κάποια συμβουλή. Την περασμένη σεζόν, ο Τζέιμς Μίλνερ μιλούσε πολύ μαζί μου και προσπαθούσε να με βοηθήσει.»

Για τη σημασία της προσαρμογής σε μια διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα:

«Είναι σημαντικό να έχεις κάποιον που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πώς λειτουργεί εδώ η ομάδα. Είναι εντελώς διαφορετικά. Αν κάποιος από εδώ μετακομίσει στην Ελλάδα, θα χρειαστεί επίσης χρόνο. Θα είναι δύσκολο και για εκείνον.

Πρέπει να βρεις κάποιον που μπορείς να εμπιστεύεσαι, με τον οποίο έχεις καλή σχέση, μπορείς να συζητάς και ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τα περισσότερα πράγματα εδώ και τι περιμένουν από εσένα».

Για την επιστροφή του Στέφανου Τζίμα:

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για εκείνον. Έχει εξαιρετική νοοτροπία και του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι θα τα πάει περίφημα».

Για τις φιλοδοξίες της Μπράιτον τη φετινή σεζόν:

«Δεν σκεφτόμαστε τι θα συμβεί σε έξι μήνες, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η σεζόν. Απλώς απολαμβάνουμε κάθε ημέρα, προσπαθούμε να είμαστε χαρούμενοι και να κερδίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια.»