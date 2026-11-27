Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν από τους πρωταγωνιστές της ευρείας νίκης της Μπράιτον με 4-0 απέναντι στην Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για το Conference League, με το γκολ του να προκαλεί ενθουσιασμό στις εξέδρες του «Amex». Οι φίλοι της αγγλικής ομάδας, μάλιστα, δεν περιορίστηκαν στο χειροκρότημα, καθώς δημιούργησαν ένα ξεχωριστό σύνθημα αφιερωμένο στον Έλληνα φορ.

Η έμπνευσή τους προήλθε από τον ρυθμό του τραγουδιού «Push It», με τους οπαδούς των «γλάρων» να προσαρμόζουν τους στίχους στα χαρακτηριστικά του νεαρού επιθετικού.

«Ήρθε από την Αθήνα, για να παίξει στα γαλανόλευκα, πίνει Μύθο, είναι δυναμίτης, λατρεύει τον Χίρτσελερ και τα κεμπάπ, το όνομά του είναι Μπάμπης, Μπάμπης Κωστούλας».

Ο Κωστούλας έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν, μετρώντας έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 15 συμμετοχές. Το τελευταίο του τέρμα απέναντι στην Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα αποτέλεσε την αφορμή για να γνωρίσει την αποθέωση από τους οπαδούς της Μπράιτον, οι οποίοι πλέον έχουν και το δικό τους τραγούδι για εκείνον.