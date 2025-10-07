Κοτανίδη: Το «Να η ευκαιρία» ήταν υπέροχη εμπειρία - Με ενδιαφέρει να ασχοληθώ ξανά με την παρουσίαση

Συνέντευξη στο Madame Figaro έδωσε η Εύα Κοτανίδη που θα ενσαρκώσει τη Dalida, στην ομώνυμη παράσταση που ανεβαίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι τις 21 Νοεμβρίου και όπως παραδέχθηκε ο ρόλος αυτός, αποτελεί ορόσημο στην καριέρα της.

«Αναμφίβολα είναι ένας ρόλος–ορόσημο. Γιατί συνδυάζει την ιδιότητά μου ως ηθοποιού με την αγάπη μου για το τραγούδι. Όπως και η Dalida ήταν πρώτα ηθοποιός και μετά έγινε τραγουδίστρια. Γι' αυτό κι ερμήνευε με τέτοιον τρόπο τα τραγούδια της. «Μια ηθοποιός του τραγουδιού» όπως έλεγε κι η ίδια. Ταυτίζομαι μαζί της απόλυτα... Έγινε η αφορμή να ενώσω αυτά τα δύο κομμάτια μου και να βγω στη σκηνή όχι μόνο ως ερμηνεύτρια, αλλά και ως αφηγήτρια μιας ζωής γεμάτης αντιθέσεις» εξομολογήθηκε η ηθοποιός, τραγουδίστρια και συγγραφέας του έργου.

Η Εύα Κοτανίδη, που το 2001 και για δυο σεζόν ήταν οικοδέσποινα της εκπομπής «Να η ευκαιρία!» στο Mega, παραδέχθηκε ότι θα την ενδιέφερε μια τηλεοπτική επιστροφή. «Ναι, με χαρά! Θα ήθελα πολύ να το ζήσω ξανά αυτό! Ήταν μια υπέροχη εμπειρία την οποία τώρα θα απολάμβανα ακόμη περισσότερο. Όχι μόνο talent show, γενικά θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ ξανά με την παρουσίαση κάποιας εκπομπής. Βρίσκω κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση εξαιρετικές» δήλωσε.