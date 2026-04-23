Κοβέσι: «Στην Ελλάδα, αν κλέψεις χρήματα, τα πληρώνεις και είσαι ελεύθερος»

Ισχυρή τοποθέτηση για το φαινόμενο της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καθαρή χώρα».

Όπως σημείωσε, το ζήτημα δεν αφορά συγκρίσεις μεταξύ κρατών, αλλά την ίδια την ύπαρξη του προβλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Διαφθορά και απάτη υπάρχουν παντού»

Η κ. Κοβέσι τόνισε χαρακτηριστικά πως, βάσει της εμπειρίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, «δεν υπάρχει καθαρή χώρα», εξηγώντας ότι φαινόμενα διαφθοράς, απάτης ΦΠΑ και τελωνειακών παραβάσεων εντοπίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη.

«Ίσως τα επίπεδα να διαφέρουν, αλλά το γεγονός ότι δεν εντοπίζεις ή δεν ερευνάς τη διαφθορά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει», ανέφερε, χρησιμοποιώντας τη φράση ότι «το να σπρώχνεις τη βρωμιά κάτω από το χαλί δεν κάνει το σπίτι καθαρό».

Αναφορά στην Ελλάδα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο επίκεντρο των δηλώσεών της βρέθηκε και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως ενδεικτική διαφθοράς και νεποτισμού.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας σημείωσε ότι η συζήτηση γύρω από την υπόθεση συχνά απομακρύνει την προσοχή από την ουσία, που είναι η διερεύνηση των πραγματικών γεγονότων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δεχθεί σημαντικό αριθμό καταγγελιών από πολίτες στην Ελλάδα, γεγονός που –όπως είπε– αποτελεί «θετικό δείγμα εμπιστοσύνης».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της σε διαφορές νομικής πρακτικής μεταξύ κρατών-μελών. «Στην Ελλάδα, αν κάνεις κάποια παρανομία, αν κλέψεις χρήματα, τα πληρώνεις και είσαι ελεύθερος. Για μας αυτό ήταν ένα σοκ», ανέφερε, τονίζοντας ότι η EPPO επιδιώκει ενιαία εφαρμογή του νόμου. «Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος λειτουργίας και όταν είσαι μέρος του EPPO πρέπει να προσαρμόζεσαι αναλόγως», σημείωσε.

Το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των δύο Ελλήνων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έθεσε εμμέσως στο δημόσιο διάλογο η Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως τόνισε, η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι απολύτως σύμφωνη με τον ευρωπαϊκό κανονισμό και εφαρμόστηκε για πάνω από 100 Ευρωπαίους εισαγγελείς σε 22 κράτη-μέλη.

«Αυτό δεν αμφισβητείται», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως αν κάποιος θεωρεί ότι η απόφαση του Κολεγίου είναι λανθασμένη, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο.

«Γιατί να μην ανανεωθεί η θητεία τους;»

Ερωτηθείσα για το αν υπάρχει ζήτημα με τους δύο Έλληνες εισαγγελείς που χειρίζονται και υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κοβέσι απάντησε με ρητορικό ερώτημα:

«Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους;»

Επιτάχυνση ερευνών και πολιτικές υποθέσεις

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας συμφώνησε με τις εκκλήσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών στις δικογραφίες που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα, σημειώνοντας ότι υπάρχει ισχυρή κοινωνική προσδοκία για γρήγορες απαντήσεις.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, το έργο της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς οι πόροι είναι περιορισμένοι.

«Είμαστε άνθρωποι, έχουμε μόνο 24 ώρες την ημέρα και ίσως πρέπει να κοιμηθούμε λίγο», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι σε συγκεκριμένη έρευνα εργάζονται λίγα άτομα που καλούνται να διαχειριστούν χιλιάδες έγγραφα και εκτεταμένες παρακολουθήσεις.

Ενίσχυση πόρων και συνεργασία με την Ελλάδα

Η Κοβέσι αποκάλυψε ότι υπάρχει συμφωνία για ενίσχυση των πόρων που θα υποστηρίξουν τις έρευνες, σημειώνοντας ότι ήδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι έχει υπάρξει συζήτηση και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για πιθανές νομοθετικές αλλαγές που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες.

«Το καλωσορίζω πραγματικά. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει κάτι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συνολική εικόνα από 24 διαφορετικά δικαστικά συστήματα και μπορεί να αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές.

Στήριξη στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η κ. Κοβέσι υπογράμμισε ότι η δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι να διασφαλίζει την ισότητα όλων απέναντι στον νόμο, τονίζοντας ότι χωρίς άρσεις ασυλίας δεν μπορούν να προχωρήσουν κρίσιμες ανακρίσεις.

Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση του επιχειρησιακού σκέλους της έρευνας θα συμβάλει στην ταχύτερη πρόοδο υποθέσεων.

Όπως ανέφερε, στην Ελλάδα καταγράφεται φέτος διπλάσιος αριθμός νέων υποθέσεων, κυρίως λόγω αναφορών πολιτών, κάτι που χαρακτήρισε «θετικό σημάδι» για την εμπιστοσύνη προς τον θεσμό.

«Καμία χώρα δεν είναι καθαρή»

Κλείνοντας, η Ευρωπαία Εισαγγελέας επανέλαβε ότι η διαφθορά αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, επισημαίνοντας πως καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί απαλλαγμένη από τέτοιου είδους εγκλήματα.