Κουφονικολάκου: Καμία συζήτηση για συνεργασίες με ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ - Αιχμές για Καρυστιανού

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ,επέμεινε στη λογική της αυτόνομης πορείας του νέου κόμματος αποφεύγοντας κάθε συζήτηση περί μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ή με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι η ΕΛΑΣ σέβεται τους άλλους πολιτικούς χώρους και δεν επιδιώκει τη διάλυσή τους, ενώ άφησε ανοιχτή την πόρτα για νέα πρόσωπα χωρίς όμως προνομιακές μεταχειρίσεις. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η απάντησή της στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις κατηγορίες από τη Μαρία Καρυστιανού περί αντιγραφής της ιδρυτικής διακήρυξης της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Η κ. Κουφονικολάκου απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, αποδίδοντάς τους σε «άγχος και πανικό» που προκαλεί η νέα συμπαράταξη. Διερωτήθηκε μάλιστα αν τίθεται θέμα «πνευματικής ιδιοκτησίας» σε πολιτικές διακηρύξεις, τονίζοντας ότι τέτοιες συζητήσεις υποβαθμίζουν την πολιτική αντιπαράθεση και η ΕΛΑΣ αρνείται να συμμετάσχει σε αυτές. Στο πεδίο της οικονομίας, η εκπρόσωπος έθεσε ως προτεραιότητες τη μείωση της φορολογίας των μισθωτών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.

Υπεραμύνθηκε της πρότασης για «πατριωτική εισφορά» σε επιχειρήσεις με υπερκέρδη, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε ως απόλυτο ψέμα τον ισχυρισμό ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Τέλος, αναφέρθηκε στην επαναφορά της 13ης σύνταξης, προκαλώντας την κυβέρνηση να αποδώσει στους συνταξιούχους τα ποσά που είχε διασφαλίσει η περίοδος Τσίπρα, ενώ απέφυγε κάθε συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ.