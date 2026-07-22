Κουφονικολάκου: «Θα εφαρμόζαμε ένταλμα σύλληψης Νετανιάχου» - Η σύγκριση Τσίπρα με Σάντσεθ, Μαμντάνι

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Θεώνη Κουφονικολάκου, παρουσιάζοντας τις βασικές θέσεις του νέου πολιτικού φορέα και απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν τόσο την εσωτερική πολιτική σκηνή όσο και τις διεθνείς εξελίξεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Evening Report» του One Channel, η Θεώνη Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι η ΕΛΑΣ φιλοδοξεί να εκφράσει μια διαφορετική πολιτική πρόταση, δίνοντας έμφαση στον προγραμματικό της λόγο, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί ένας πολίτης να επιλέξει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ανέφερε τέσσερις βασικούς άξονες.

«Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η ΕΛΑΣ έχει πολύ στιβαρούς προγραμματικούς άξονες που έχουν σχεδιαστεί από πολύ καταρτισμένες ομάδες. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί φέρνει μια νέα κουλτούρα στα πολιτικά πράγματα. Μια κουλτούρα λογοδοσίας και διαφάνειας. Ο τρίτος λόγος είναι γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται ως αρχηγός της ΕΛΑΣ με γεμάτες τις αποσκευές του από οικονομικές πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις. Ο τέταρτος λόγος είναι γιατί συμμετέχουν πρόσωπα τα οποία κομίζουν τη δική τους εμπειρία, φέρνουν τα δικά τους θέματα προς συζήτηση, τη δική τους αντίληψη και το δικό τους όραμα» είπε χαρακτηριστικά.



«Ο Σάντσεθ τα καταφέρνει καλά - Ο Μαμντάνι κομίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό»

Ερωτηθείσα σε ποιον διεθνή πολιτικό ηγέτη θα μπορούσε να συγκριθεί περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας, ανάμεσα στους Πέδρο Σάντσεθ, Μπέρνι Σάντερς, Ζοχράν Μαμντάνι και Άντι Μπέρναμ, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε πως η πολιτική συγκυρία απαιτεί ευρύτερες συγκλίσεις μεταξύ της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

«Πλέον βρισκόμαστε σε ένα κατώφλι διεθνών προκλήσεων. Το μανιφέστο έκανε λόγο για σύγκλιση των ρευμάτων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Βρισκόμαστε σε συνθήκες που έχουμε την επέλαση της κλιματικής αλλαγής, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της τεχνητής νοημοσύνης», σημείωσε ενώ συνεχίζοντας συμπλήρωσε: «Ο Σάντερς είναι μια σταθερή αναφορά για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει κληθεί, έχει μιλήσει σε διάσκεψη του Ινστιτούτου. Ο Σάντσεθ τα καταφέρνει πολύ καλά, χαράσσει μια πολιτική που πολύ μας ενδιαφέρει και ο Μαμντάνι, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, πάλι κομίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς».

«Είναι άλλο πράγμα το Ισραήλ και άλλο η κυβέρνηση Νετανιάχου»

Την ίδια ώρα, η ίδια αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Γάζα και εκφράζοντας τη στάση που θα κρατούσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εφόσον αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας. Η Θεώνη Κουφονικολάκου ξεκαθάρισε πως η θέση του κόμματος είναι πως η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι σαφή τα πράγματα για εμάς. Εμείς, από το πρώτο λεπτό, έχουμε μιλήσει για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη άσκησης πίεσης ώστε να ανασταλεί η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Και η οικονομική και η εμπορική και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Ήρθε η στιγμή. Υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει αυτό το βήμα. Έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, πήγαινε στο Ισραήλ για να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, ώστε να μην εκτεθεί σε οποιονδήποτε κίνδυνο», είπε.

«Είναι άλλο πράγμα το Ισραήλ και άλλο η κυβέρνηση Νετανιάχου», ξεκαθάρισε επίσης.

«Η απόφαση του ΣτΕ και ο νόμος Πιερρακάκη έχει δημιουργήσει μια de facto κατάσταση» - Τι είπε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, μίλησε για τη θέση που κρατά το κόμμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλώνοντας:

«Η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από την επόδυνη παραδοχή ότι η Παιδεία στην Ελλάδα δεν είναι ούτε δωρεάν ούτε δημόσια αυτή τη στιγμή. Η απόφαση του ΣτΕ και ο νόμος Πιερρακάκη έχει δημιουργήσει μια de facto κατάσταση, η οποία είναι δύσκολο να ανατραπεί. Το ζητούμενο δεν είναι κανείς να ανατρέψει την τετελεσμένη κατάσταση, όμως να την οριοθετήσει με ένα πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται ισονομία και ισοτιμία. Θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα. Αυτό είπαμε προκειμένου να μην έχουμε ιδρύματα σούπερ μάρκετ τα οποία θα δίνουν χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση και χαμηλού επιπέδου τίτλους σπουδών».