Κουφονήσια: Τροπολογία Καφούρου να γίνουν «απάτητες» οι παραλίες στα νησιά κάτω των 500 κατοίκων

Πρόταση τροπολογίας στον Υπουργό Οικονομικών για να μπουν σε καθεστώς προστασίας ως «απάτητες» οι παραλίες των μικρών νησιών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων, κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος, στον απόηχο του «μπλόκου» σε ξαπλώστρες και καντίνες που επέβαλε η κυβέρνηση για τις παραλίες «Ιταλίδα» και «Πορί» στο Άνω Κουφονήσι.

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του βουλευτή Κυκλάδων της ΝΔ, είναι η θεσμική θωράκιση του αιγιαλού σε μικρά νησιά ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Όπως τονίζεται, η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 2967/06-02-2026 εγγράφου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της κοινοβουλευτικής αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής στις 9 Φεβρουαρίου.

Άνω Κουφονήσι. Φωτό: Unsplash

Κατόπιν αυτών, εκδόθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 21/17-02-2026 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, με το οποίο ανεστάλη η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στις παραλίες «Ιταλίδα» και «Πορί» στο Άνω Κουφονήσι.

Άνω Κουφονήσι. Φωτό: Unsplash

Η εξέλιξη αυτή διασφάλισε άμεσα την προστασία των συγκεκριμένων παραλιών, ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη θέσπισης ενός σταθερού πλαισίου, ώστε παρόμοια ζητήματα να αντιμετωπίζονται με σαφή και ενιαίο τρόπο.

Για τον λόγο αυτό, με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τον χαρακτηρισμό ως «απάτητων», των παραλιών μικρών νησιών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων, με στόχο την αποτροπή δραστηριοτήτων που αλλοιώνουν τον φυσικό χαρακτήρα των ακτών και την ενίσχυση της προστασίας τους με μόνιμο θεσμικό τρόπο.

Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος. Φωτό: ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου που διασφαλίζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των παραλιών και τη βιώσιμη προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Μάρκου Καφούρου.

Ο βουλευτής Κυκλάδων απέστειλε χθες επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, στην οποία εξηγεί το περιεχόμενο της προτεινόμενης τροπολογίας.