Κουκάκι: Μυστήριο με βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ - Γυναίκα κατήγγειλε ότι της άρπαξαν το παιδί

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 03/09 όταν η Άμεση Δράση δέχτηκε τηλεφώνημα λίγο πριν από τις 21:00 στο οποίο αναφερόταν ότι εντοπίστηκε ένα μωρό, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις είναι ηλικίας ενός μήνα, σε καρότσι σούπερ μάρκετ, στην οδό Καλλιρόης στο Κουκάκι.

Την Αστυνομία ενημέρωσε μία 54χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, που έκανε βόλτα στο πάρκο και εντόπισε το καρότσι με το μωρό επί της οδού Καλλιρόης.

Αμέσως δόθηκε εντολή από την Άμεση Δράση στο ΑΤ Ακροπόλεως να αναλάβει την υπόθεση. Ξεκίνησε έρευνα και σχηματίστηκε δικογραφία.

Παράλληλα, με την παρέμβαση του εισαγγελέα, το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις από το ιατρικό προσωπικό αλλά και για λόγους ασφαλείας.

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε ότι λίγη ώρα αργότερα, μια γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων καταγγέλλοντας ότι βρισκόταν μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ μαζί με το παιδί της. Στη συνέχεια ανέφερε ότι το εμπιστεύτηκε για λίγο σε έναν κύριο ο οποίος όμως κατόπιν εξαφανίστηκε από το σημείο μαζί με το μωρό.

Σημειώνεται ότι η ΕΛΑΣ εξετάζει τόσο την καταγγελία όσο και υλικό από κάμερες ασφαλείας στο σούπερ μάρκετ, και στη γύρω περιοχή, προκειμένου να εξετάσει την εγκυρότητα της καταγγελίας και να φτάσει στα ίχνη του άνδρα.

Πάντως, η νέα υπόθεση θυμίζει έντονα εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από λίγους μήνες στην περιοχή του Αλίμου όπου βρέφος ηλικίας 3 μηνών είχε εντοπιστεί από κάτοικο της περιοχής δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.