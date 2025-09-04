Κουκάκι: Το θρίλερ με το μωρό στο καρότσι και η περίεργη ομοιότητα με τον Άλιμο - Συνελήφθη η μητέρα

Μπροστά σε ένα νέο θρίλερ βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, μετά τον εντοπισμό ενός βρέφους μόλις 30 ημερών, παρατημένο σε πάρκο επί της οδού Καλλιρόης, στο Κουκάκι. Το μωρό βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/9) μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ, από μια περαστική που ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Λίγη ώρα αργότερα, μια 36χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων καταγγέλλοντας ότι βρισκόταν μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ μαζί με το παιδί της. Στη συνέχεια ανέφερε ότι το εμπιστεύτηκε για λίγο σε έναν κύριο για να ψωνίσει, όμως -χωρίς να το αντιληφθεί- ο άνδρας εξαφανίστηκε από το σημείο μαζί με το μωρό.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η 36χρονη μητέρα του βρέφους συνελήφθη από το τμήμα Ανηλίκων για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το αν πρόκειται για μια οργανωμένη δράση ή επαναλαμβανόμενο μοτίβο εγκατάλειψης.

Το χρονικό της υπόθεσης και η ομοιότητα με την υπόθεση του Αλίμου

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης (3/9) λίγο πριν τις 21:00 στην οδό Καλλιρόης στο Κουκάκι, όταν μία 54χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, που έκανε βόλτα στο πάρκο, εντόπισε μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ το μωρό.

Χωρίς να χάσει χρόνο ειδοποίησε την Άμεση Δράση, ενώ με παρέμβαση εισαγγελέα, το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις από το ιατρικό προσωπικό αλλά και για λόγους ασφαλείας. Ξεκίνησε έρευνα και σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξακολουθεί να ερευνά την καταγγελία, αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο στο σούπερ μάρκετ όσο και στη γύρω περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσει την αξιοπιστία των ισχυρισμών. Εάν επιβεβαιωθούν, η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάθος, καθώς αναδεικνύει σοκαριστικές ομοιότητες με το περιστατικό του Αλίμου.

Τότε μια 43χρονη Ρομά και γιαγιά, είχε καταγγείλει την αρπαγή του εγγονιού της από έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Η 43χρονη είχε ισχυριστεί τότε ότι, ενώ βρισκόταν μαζί με το βρέφος σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Ομόνοιας, άφησε για λίγα λεπτά το παιδί σε έναν άγνωστο άνδρα προκειμένου να ανέβει στον επάνω όροφο – όταν επέστρεψε, εκείνος είχε εξαφανιστεί μαζί με το βρέφος.

Λίγες ώρες αργότερα το μωρό βρέθηκε στον Άλιμο δίπλα σε ένα κάδο απορριμμάτων από κάτοικο που περνούσε τυχαία από το σημείο.