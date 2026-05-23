Κουκουλοφόροι διέρρηξαν το σπίτι του πρώην πρωταθλητή της F1 Αλέν Προστ και τον τραυμάτισαν

Η ελβετική αστυνομία διεξάγει έρευνα για μια ληστεία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Αλέν Προστ, τραυματίστηκε «κατά τη διάρκεια εισβολής αγνώστων» στο σπίτι του.



Η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε αργά το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου, ότι ο 71χρονος Γάλλος υπέστη τραύμα στο κεφάλι από τους δράστες, οι οποίοι ανάγκασαν τον γιο του να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο.



«Οι δράστες εισήλθαν στο σπίτι ενώ οι ένοικοι ήταν παρόντες, τους απείλησαν και ανάγκασαν ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλοπιμαία», ανακοίνωσε η εισαγγελία. «Παρά την εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε, οι δράστες δεν έχουν ακόμη συλληφθεί».



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η αστυνομία, η οποία δεν κατονόμασε το θύμα, δήλωσε ότι αρκετοί κουκουλοφόροι εισβολείς «διέρρηξαν το σπίτι. Μόλις μπήκαν μέσα, απείλησαν τους ενοίκους και προκάλεσαν ελαφρά τραύματα στο κεφάλι σε ένα μέλος της οικογένειας, υπό συνθήκες που μένει να διευκρινιστούν.



Στη συνέχεια, οι δράστες ανάγκασαν ένα άλλο μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με κλεμμένα αντικείμενα, για τα οποία αυτή τη στιγμή συντάσσεται ακριβής καταγραφή».



Η Blick ανέφερε επιπλέον ότι ο Προστ, ο οποίος κέρδισε τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα μεταξύ 1985-1993, ήταν «φανερά συγκλονισμένος από αυτή τη βίαιη εισβολή» και ότι έχει φύγει από το σπίτι του στη Νιόν, δίπλα στη λίμνη της Γενεύης.