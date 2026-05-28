Κουλιεράκης: Τα μεγαθήρια που τον «κοιτάνε» και τα χρήματα που θα λάβει ο ΠΑΟΚ σε πιθανή πώληση

Η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε στην 2.Bundesliga μετά την ήττα από την Πάντερμπορν και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης φαίνεται πως θα αποχωρήσει από τους «λύκους» μετά από μια σεζόν.

Παρά τον υποβιβασμό και την κακή χρονιά της ομάδας, ο διεθνής αμυντικός ξεχώρισε στην πρώτη του χρονιά στην Bundesliga πραγματοποιώντας 66 εμφανίσεις, με απολογισμό τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, σε περισσότερα από 5.000 λεπτά, με αποτέλεσμα να τραβήξει εδώ και καιρό τα βλέμματα τεράστιων συλλόγων. Από το περασμένο καλοκαίρι, Τότεναμ και Λίβερπουλ έδειξαν ενδιαφέρον για τον πρώην αμυντικό του ΠΑΟΚ, όμως οι απαιτήσεις των «λύκων» δεν επέτρεψαν να γίνει το deal, καθώς τον κοστολογούσαν με 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι reds δεν σταμάτησαν ποτέ να παρακολουθούν την εξέλιξη του Κουλιεράκη και πλέον με τον υποβιβασμό της ομάδας του φαίνεται πως οι συνθήκες είναι ιδανικές για να κινηθούν για την απόκτησή του με πιο... προσιτή τιμή. Υπάρχουν και «ματιές» από την Ιταλία, με την Γιουβέντους να κοιτάει «ζεστά» την υπόθεσή του.

Πλέον η γερμανική ομάδα θα πρέπει να διαπραγματευτεί σε πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που θα το έκανε, με τα λεφτά να είναι κοντά σε αυτά που δαπάνησε για να τον αποκτήσει από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή γύρω στα 11 εκατομμύρια. Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε πουλήσει τον 22χρονο αμυντικό το 2024 με 11,75 εκατομμύρια μαζί με ένα μπόνους τριών εκατομμυρίων και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%. Το ποσοστό θα ισχύσει εάν οι λύκοι πουλήσουν τον Κούλιε πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ.