Κούντροου για «Φιλαράκια»: Οι σεναριογράφοι συζητούσαν σεξουαλικές φαντασιώσεις με Άνιστον και Κοξ

Για τις σεξιστικές συμπεριφορές των σεναριογράφων της σειράς «Τα Φιλαράκια» πίσω από τις κάμερες μίλησε η Λίζα Κούντροου, λέγοντας ότι συζητούσαν ανοιχτά τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για τις γυναίκες συμπρωταγωνίστριές της.

«Σίγουρα συνέβαιναν άσχημα πράγματα πίσω από τα παρασκήνια», δήλωσε η 62χρονη ηθοποιός που υποδυόταν την Phoebe Buffay και ισχυρίστηκε ότι οι συμπρωταγωνίστριές της, Τζένιφερ Άνιστον και Κόρντεϊ Κοξ αποτελούσαν αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ της σεναριογραφικής ομάδας που την αποτελούσαν κυρίως άνδρες.

«Οι άνδρες ήταν ξύπνιοι μέχρι αργά, μέχρι τις 03:00 και μιλούσαν για τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις με την Τζένιφερ και την Κόρτνεϊ. Ήταν έντονο. Η δική μου στάση ήταν: «Πες ό,τι θέλεις για μένα πίσω από την πλάτη μου, γιατί τότε δεν έχει σημασία» εξήγησε.

Μεταξύ άλλων έκανε λόγο και για προσβλητικά σχόλια στο πλατό, κατά την διάρκεια των εξάωρων γυρισμάτων - για κάθε 22λεπτο επεισόδιο -. «Μην ξεχνάτε ότι ηχογραφούσαμε μπροστά σε ένα ζωντανό κοινό 400 ατόμων, και αν κάναμε λάθος στις ατάκες θα μπορούσαν να πουν: «Δεν μπορεί να διαβάσει αυτή η γα@@@@νη; Δεν προσπαθεί καν. Μου έκανε λάθος στις ατάκες» ανέφερε.