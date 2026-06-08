Κουρή: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον επί 34 χρόνια σύζυγό της - Βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Μια ήρεμη, σταθερή, οικογενειακή ζωή έχει η Άννα Κουρή με τον επί 34 χρόνια σύζυγό της, τον δικηγόρο Βύρωνα Πολυγερινό και οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι σπάνιες καθώς θέλουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στα προσωπικά τους, ενώ η ηθοποιός δεν θέλει να μας απασχολεί παρά μόνο με ό,τι αφορά στο επάγγελμά της.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε την αγαπημένη μας τηλεοπτική «Βάνα» που αγαπήσαμε μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Οι Μεν και οι Δεν» να κάνει βραδινή βόλτα στα γραφικά Ματογιάννια της Μυκόνου μαζί με τον αγαπηγμένο της σύζυγο και τον τετράποδο φίλο τους που δεν αποχωρίζονται. Ντύμενοι casual, χαλαροί, ανέμελοι και χαμογελαστοί χάρηκαν τον περίπατό τους στο νησί των ανέμων που τόσο αγαπούν.

«Δεν ξέρετε πολλά γιατί ζω μια ήσυχη ζωή με τον άντρα μου, χωρίς γαργαλιστικά περιστατικά που θα κινούσαν το ενδιαφέρον. Αγαπάμε τα ταξίδια, μας αρέσει να βγαίνουμε με φίλους για φαγητό, να βλέπουμε παραστάσεις. Μετά από τόσα χρόνια, όσο σκέφτομαι τη ζωή μου, τη σκέφτομαι μαζί του» είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Άννα Κουρή.